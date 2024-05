Per un bucato impeccabile versa in lavatrice una tazza di questo ingrediente | Costa qualche spicciolo al supermercato

Desideri un bucato sempre morbidissimo e perfetto? Allora dovresti provare questo prodotto assolutamente naturale, economico e semplice da reperire.

Ci sono tantissimi trucchetti per avere un bucato sempre impeccabile. C’è chi preferisce lavare a mano, chi preferisce direttamente andare in tintoria e chi si accontenta della lavatrice in casa. Oggi la lavatrice è senza dubbio uno degli elettrodomestici più amati e diffusi tra le case degli italiani, anche se nell’ultimo periodo in molti hanno deciso di usarla il meno possibile, a causa dei noti aumenti di luce e gas.

Per risparmiare sui costi della lavatrice ci sono tanti modi, che riguardano sia le modalità di lavaggio sia gli orari scelti. Sicuramente, i lavaggi a freddo sono meno costosi, così come quelli con il programma ecologico e quelle effettuati di sera e di notte, generalmente dopo le sette. Un’altra soluzione è fare il bucato nel weekend, quando i costi dell’elettricità sono minori.

Ma quali sono i trucchi per avere un bucato sempre perfetto, ma spendendo poco e utilizzando prodotti che non rovinano né i vestiti né la lavatrice stessa? Potresti provare questo ingrediente: è assolutamente naturale, costa poco e si trova facilmente al supermercato.

Bucato, l’ingrediente naturale per avere i capi sempre perfetti

Sul mercato ci sono tantissimi prodotti per fare il bucato, che siano detersivi o ammorbidenti. Solitamente questo tipo di prodotti si dividono per tipologia di capi da lavare, come capi di lana, sintetici, delicati, colorati, bianchi, neri eccetera. Uno dei saponi più apprezzati generalmente è quello di Marsiglia, in forma liquida, ma c’è chi preferisce inserire alcune scaglie di saponetta direttamente nel cestello.

Tuttavia, c’è anche un metodo alternativo per fare il bucato, utilizzando un ingrediente economico e facile da trovare al supermercato: stiamo parlando del sale grosso. Ecco che cosa devi fare con questo prodotto.

Bucato, perché usare il sale grosso per lavare i vestiti

Il sale grosso è un ottimo ingrediente per lavare i vestiti, anche se in questo modo il procedimento sarà un po’ più lungo, anche se decisamente efficace, se non migliore. Per prima cosa bisogna prendere tutti i capi che si intende lavare e tenerli a mollo per circa un’ora, aggiungendo all’acqua il sale.

In seguito, prendi i vestiti, strizzali e inserisci in lavatrice. Prima di azionare il lavaggio, aggiungi altro sale direttamente nel cestello e quindi fai partire il programma che scegli di solito. Una volta terminato il lavaggio, avrai un bucato eccezionale e, soprattutto, morbidissimo. Provare per credere.