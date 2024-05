Parlami della tua personalità: indovinerò quale sarà il colore della tua prossima auto | Rimarrai a bocca aperta, funziona con tutti

La vostra personalità può essere determinante nella scelta estetica della vostra prossima automobile. Volete sapere di che colore sarà?

Quando si tratta di acquistare un’automobile, ci sono tanti fattori che prendiamo in considerazione, ma il colore è uno di quelli più superficiali. Infatti molti scelgono il proprio modello in base per esempio al prezzo e alle prestazione del veicolo, ma la scelta della tonalità potrebbe derivare dall’inconscio dell’individuo.

Sembra infatti che quest’ultima sia basata sulla propria personalità. Anche se viene spesso sottovalutato, il colore può avere un grosso impatto sul modo in cui gli altri ci percepiscono e su come ci sentiamo alla guida. Ad esempio il colore rosso è indice di velocità, mentre il bianco viene associato alla tranquillità e alla calma.

Secondo gli esperti i vari colori hanno il potere di risvegliare energie di diverso tipo e che ognuno di essi emette delle onde cerebrali la cui velocità influenza la nostra preferenza per determinati colori. Questa preferenza può essere legata alla ricerca di un’intenzione specifica con l’oggetto, che ci porta a essere attratti da certi colori piuttosto che da altri.

Quale colore rappresenta la propria personalità

Ogni colore dunque risveglia nell’acquirente una sensazione differente. Se prendiamo il rosso, le auto di questa tonalità sono associate all’energia del rosso, quindi alla passione e al dinamismo. Questa scelta cromatica corrisponde solitamente a persone appassionate di automobili, che amano la velocità e che vogliono distinguersi dagli altri.

Inoltre la scelta potrebbe differenziarsi in base al sesso dell’individuo: gli uomini tendono a preferire colori più audaci e vivaci, mentre le donne optano spesso per tonalità più morbide e delicate. Oltre al rosso, i primi puntano su colori come il blu o il nero, sinonimi di potenza e sportività. Le seconde invece preferiscono tonalità come l’argento e il bianco, legate tradizionalmente alla raffinatezza e all’eleganza.

Preferenze cromatiche

Nonostante nell’ultmimo periodo si sia assistito ad una standardizzazione dei colori, i giovani sembrano avere una preferenza per il nero e il blu, colori che sono associati all’eleganza ma anche alla ricerca di identità. La auto dalle tonalità vivaci invece risultano molto più rare in quanto le persone tendono a stancarsi subito di un colore appariscente. Questa decisione però potrebbe anche deriva dal fatto che l’acquirente sia alla ricerca di stabilità, soprattutto se ha intenzione di tenere la propria auto per diversi anni.

Gli esperti hanno aggiunto che la scelta del colore di un oggetto come un’automobile può avere un impatto significativo sulla nostra percezione e sul nostro benessere emotivo. A differenza del guardaroba però, che può essere sostituito con facilità e in maniera molto più economica, il cambio dell’auto risulta meno pratico e fattibile. Per tutte queste ragioni oggigiorno è sempre più complicato individuare la personalità di una persona in base al colore del suo veicolo, anche perché i produttori offrono una gamma cromatica ridotta rispetto al passato. L’eccezione può essere fatta per le auto dal colore insolito, dal quale senza ombra di dubbio è possibile estrapolare la personalità del conducente, una persona che cerca di superare le mode e a cui piace distinguersi al di là delle percezioni esterne e delle aspettative sociali.