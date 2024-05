Arriva l’estate, tutti i trucchi per ridurre del 90% la bolletta della luce e avere la casa sempre fresca

La bella stagione fa capolino e i cittadini iniziano a tremare per le bollette dell’energia: ecco tutti i trucchi per non avere sorprese.

Anche quest’anno, dopo un Aprile dalle temperature globali record, ci aspetta una torrida estate, una situazione che ormai si realizza ogni anno smentendo tutte quelle persone che ancora non ammettono che si stia aggravando il fenomeno del surriscaldamento globale.

Il cambiamento climatico è reale e tangibile, ed è indicato anche dall’aumento di eventi naturali catastrofici come alluvioni e crolli: tutto questo è un termometro efficace per la valutazione dello stato di salute del nostro Pianeta.

La conseguenza nel piccolo è, nel frattempo, costituita da una sempre maggiore diffusione di sistemi di climatizzazione nelle abitazioni private, un accessorio una volta considerato praticamente un lusso.

Anche quest’anno stiamo assistendo alla corsa ai condizionatori di chi ancora non ne è in possesso: la preoccupazione principale è quella di doverne sostenere i costi di consumo.

Ridurre la bolletta all’osso

Fortunatamente le associazioni di tutela dei consumatori, e non solo, hanno redatto delle liste che contengono una serie di consigli per evitare di avere delle brutte sorprese in bolletta, ritrovandosi a pagare cifre astronomiche.

Infatti oltre al condizionatore anche altri elettrodomestici vengono utilizzati più frequentemente in estate, come ad esempio il frigorifero, che si dovrebbe impostare a una temperatura leggermente più bassa per una migliore conservazione dei cibi durante la bella stagione.

Trucchi imperdibili

Le accortezze da avere per non ritrovarsi a sborsare centinaia di euro in energia sono circa dieci, quelle fondamentali. Bisogna, innanzitutto, sempre ricordare di evitare di lasciare i dispositivi in standby, dato che questi continuano, senza una vera utilità, a consumare energia anche quando non vengono utilizzati. Nel caso in cui tu vada in vacanza per un lungo periodo, ricorda di spegnere il frigorifero.

Per risparmiare sul consumo più preoccupante, quello del condizionatore, è bene aprire le finestre per un’ora la mattina e una la sera, mantenendo così durante il giorno l’ambiente sempre fresco al riparo dall’aria calda esterna. Inoltre è bene installare un termostato intelligente, che consente agli elettrodomestici collegati di spegnersi una volta raggiunta la temperatura desiderata. Se, invece, utilizzi i ventilatori, allora assicurati di creare correnti d’aria che ne potenzino naturalmente l’effetto. Infine, si raccomanda l’acquisto di elettrodomestici a basso consumo, con efficienza energetica A, e lo sfruttamento della luce solare al posto di quella artificiale. Il risparmio, così, è assicurato.