Parcheggio disabili: da ora se lo occupi impropriamente ti danno ‘violenza privata’ | Se c’è anche questo aggravante rischi pure il carcere, la multa è l’ultima preoccupazione

Servirsi di un parcheggio dedicato a una categoria di persone con disabilità è un comportamento illecito oltre che immorale, ecco cosa rischi.

La nostra società sta facendo dei piccoli passi per diventare sempre più inclusiva e accogliere davvero la diversity in tutte le sue forme: uno dei punti su cui ancora si concentrano le istituzioni e le associazioni è quello dedicato all’accessibilità degli spazi.

Le persone disabili con difficoltà di tipo motorio sono tutelate da una serie di misure, che, però, per essere davvero efficaci, hanno bisogno della collaborazione della intera società.

Sono ancora in ballo molte discussioni sulle barriere architettoniche, ovvero quei luoghi che non permettono l’accesso a persone in carrozzina in quanto sprovvisti di rampe o ascensori dedicati: seppure si parli di linguaggio inclusivo, altrettanto importante, siamo ancora indietro su una questione che è stata sollevata da molto più tempo.

Un comportamento illecito e non etico, oltre che antisociale, è quello di lasciare la propria vettura in un parcheggio riservato alle persone con disabilità, in genere chiaramente segnalato attraverso delle strisce e un simbolo all’interno. Si rischia moltissimo, soprattutto se c’è questa aggravante.

Un rischio enorme

In certi casi, parcheggiare, per tutti, sembra essere davvero impossibile, ed è probabile che tutti abbiano sperimentato almeno una volta la tentazione di occupare un posto riservato, magari dopo un’ora o più di giri attorno all’isolato.

Questo, però, è un comportamento inconcepibile oltre che illecito: secondo un precedente realizzatosi nell’ambito della sentenza del 23 febbraio 2017, questa occupazione può avere persino conseguenze penali se si realizzano alcune circostanze aggravanti.

Le conseguenze penali

La Cassazione ha stabilito in questa sentenza che è possibile subire conseguenze penale nel caso in cui si occupi un parcheggio per disabili: questo avviene nel caso in cui tale parcheggio sia riservato non solo a persone con disabilità, ma a una specifica persona con disabilità.

In questo caso, infatti, si realizza il reato chiamato violenza privata, per il quale la pena base è la reclusione fino a quattro anni. A prescindere dalla pena, occupare un posto dedicato alle persone con disabilità costituisce un illecito e potrebbe portare a gravi conseguenze sia per chi ha commesso il fatto sia per la persona che avrebbe avuto diritto di utilizzare quel particolare parcheggio.