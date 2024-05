Disconnetti subito questi dispositivi: il tuo segnale Wifi inizierà a sfondare i muri | Lo sanno solo i tecnici di rete

Ci sono alcuni comunissimi dispositivi che possono influenzare molto sulla connessione Wifi presente in casa.

Chi di noi non ha mai riscontrato qualche problema con la connessione Internet? Anche chi vive nelle grandi città si è più volte venuto a scontrate con questa difficoltà, che oggigiorno può influire sulla buona resa della propria giornata lavorativa, dato che milioni di italiani lavorano in smart working.

Nonostante siano passati anni dalla nascita e della diffusione della rete, ci sono ancora numerosi passi da gigante da fare in questo settore, anche se non c’è alcun dubbio che se ne siano già fatte moltissimi. Il Wifi per esempio è uno strumento che ci ha di gran lunga facilitato la vita.

Infatti grazie a questa particolare tecnologia abbiamo la possibilità di utilizzare a distanza più dispositivi, senza usufruire di una connessione via cavo. Una vera e propria rivoluzione nel settore, e che giorno dopo giorno continua a trasformarsi e migliorarsi.

Problemi di connessione

Molti non sanno che alcuni problemi di connessione non sono causati da fattori esterni, ma potrebbero derivare dall’utilizzo di determinati apparecchi elettronici che abbiamo in casa. In questo caso infatti non si parla di questioni legati alla congestione delle rete o alle interferenze elettromagnetiche. Se incorrete in problematiche di connessione la causa potrebbe essere attribuita ai dispositivi USB 3.0.

Proprio così. Questi vengono usate comunemente utilizzati per collegare periferiche e memorie esterne, ma pochi sono a conoscenza del fatto che possono creare interferenze nella banda dei 2,4 GHz, influenzando quindi in modo negativo la qualità del segnale Wi-Fi. Questo perché operano a basse frequenze e non hanno gli strati protettivi necessari a prevenire le interferenze.

Come eliminare il problema

Nulla è perduto. Per migliorare il segnale Wi-Fi si consiglia innanzitutto di scollegare i dispositivi USB 3.0 presenti in casa. Se non potete fare a meno di utilizzarli, limitatene l’uso o cercate delle alternative. Un’altra opzione è quella di passare alla banda a 5 GHz, anche se non sempre è compatibile con tutti i dispositivi presenti in casa.

Per una ricezione wifi ancora migliore invece, assicuratevi di rimuovere gli ostacoli che potrebbero influenzare il segnale. Anche il posizionamento del router può giocare un ruolo importante nella qualità del segnale. Per esempio, mettetelo su una superficie alta, evitando dunque di lasciarlo sul pavimento. Inoltre, allontanate il router da ostacoli grandi o spessi, inclusi i muri e gli elettrodomestici e non posizionatelo in uno degli angoli della cara perché il segnale si disperde in una sola direzione. Invece posizionatelo nel punto più centrale della casa.