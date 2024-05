Trucco della candela, lo usano tutti i piastrellisti contro le fughe di umidità | Non stare a ristrutturare la cucina per una fesseria

Svelato un trucco infallibile per evitare grandi lavori di ristrutturazione: basta solamente una candela e tutto sarà perfetto.

La cura della casa e il mantenimento della sua efficienza è un lavoro che dura per sempre, in quanto la trascuratezza inevitabilmente porterà a dei problemi in casa.

Uno dei dettagli a cui molti sono attenti ma che è apparentemente difficile da mantenere come il primo giorno è quello legato alla pulizia delle fughe delle piastrelle del pavimento.

Il fatto che siano bianche e che il pavimento sia soggetto a una serie di incidenti, basti pensare alla caduta di cibo o bevande, e comunque è l’elemento della casa che più è soggetto alla sporcizia, visto la mancanza di diffusione, in Italia, dell’abitudine di togliere le scarpe una volta rientrati da fuori.

Da oggi, però, c’è un nuovo trucchetto facilissimo da mettere in atto, conveniente a livello economico e rapido, che consentirà di avere delle fughe splendenti senza ricorrere alla pulizia a cadenza giornaliera.

Il trucco della candela

Un altro fattore che può rendere poco piacevole un pavimento a piastrelle è la possibile fuga di umidità, che oltre a essere, col tempo, brutta alla vista, può rendere la parte interessata un ambiente adatto allo sviluppo di muffe e dunque un possibile spazio insalubre per persone e animali.

Alcuni piastrellisti utilizzano e consigliano ai propri clienti l’utilizzo di una semplicissima candela, che non deve avere nessun tipo di caratteristica particolare: questo trucchetto si basa solamente sulle proprietà naturali della cera.

Utilizzare la cera

Ecco come si fa a ottenere e mantenere delle fughe bianche e pulite utilizzando solamente una candela. Innanzitutto bisogna dedicarsi alla pulizia delle fughe: è possibile utilizzare dell’acqua calda e un detergente neutro – così da non rischiare di rovinare il pavimento – e tanto olio di gomito, così da rendere le fughe pulite come il primo giorno di installazione del pavimento.

Successivamente bisogna lasciar asciugare completamente le fughe prima di procedere al terzo step, quello che prevede l’applicazione della candela, che deve essere bianca. Bisogna strofinarla sulle fughe ponendo una leggera pressione così che la cera possa attaccarsi alle fughe stesse. Bisogna poi lasciar agire la cera per una manciata di minuti così che possa aderire e stabilizzarsi sulle fughe, successivamente passare un panno morbido per eliminare gli eccessi di cera se presenti. Ecco che avrete delle fughe bianchissime e protette dalla cera: si sporcheranno in molto più tempo del solito, e se soddisfatti potrete ripetere l’operazione.