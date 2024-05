Se la tua bolletta esplode ora puoi richiedere il bonus da 1.000€ per coprire tutte le spese | Ottienilo subito, già pubblicata la lista

Hai ricevuto delle bollette più alte del solito? Puoi richiedere il bonus e ottenere oltre 1.000 euro per pagare tutte le spese. Ecco come si fa.

Per il 2024 lo Stato ha stabilito tantissimi bonus e agevolazioni per aiutare i cittadini ad affrontare spese particolarmente gravose. I bonus riguardano ambiti diversi, ma soprattutto sono stati stanziati per favorire lavori di ristrutturazione e di arredamento di case e uffici, in particolare per andare verso scelte più ecologiche.

Tra tutti questi bonus, c’è anche quello bollette. Negli ultimi anni, infatti, gli aumenti dei costi delle utenze, soprattutto quelle di gas ed elettricità, hanno raggiunto dei livelli tristemente alti e molte famiglie stanno avendo delle grosse difficoltà nel pagare tutto. I trucchi per risparmiare qualcosina ci sono sempre, ma bisogna tenere in considerazione anche quelli proposti dal governo stesso, come appunto i bonus.

Il bonus bollette riguarda il pagamento di utenze per acqua, luce e gas ma, come tutti i bonus ovviamente presentano dei requisiti ben precisi per beneficiarne. Ecco quali sono.

Bonus bolletta, i requisiti per accedervi

In caso di costi troppo alti, le famiglie italiane possono utilizzare i tre bonus per pagare le bollette di acqua, luce e gas. Per beneficiarne, però, bisogna dimostrare di avere tutti i requisiti che lo Stato ha stabilito. In realtà, il requisito è solo uno ed è puramente economico. Occorre presentare un ISEE inferiore a 9.530 euro annui, che però sale a 20.000 euro se il nucleo familiare comprende almeno sei persone.

Si tratta di un ISEE molto basso proprio perché questo bonus è stato introdotto per aiutare le famiglie che si trovano in una situazione di povertà particolarmente grave. Si stima che in Italia una persona su dieci si trovi in queste condizioni. Ora andiamo a vedere quanto valgono questi bonus e quindi quanti soldi si possono di fatto risparmiare.

Bonus bollette, fino a 1.050 euro risparmiati per famiglia

I bonus bollette sono divisi in base alla tipologia di utenza specifica, ma sono cumulabili, quindi una famiglia può usare tranquillamente tutti e tre. Gli importi non sono uguali per tutti, ma cambiano in base alla grandezza della famiglia: più è numerosa, più la cifra sale. Il bonus luce va da 142,74 (massimo due elementi) euro a 183 (massimo quattro elementi) a 201,30 (dai quattro elementi in su). Le cifre vengono erogate ogni tre mesi, quindi in un anno si può arrivare a fino 600 euro.

Il bonus gas invece cambia in base al periodo: in inverno è più alto e in estate più basso. In totale, si stima che una famiglia numerosa può ottenere un massimo di 360 euro all’anno. Il bonus acqua, infine, aggiunge 20 euro per ogni membro del nucleo familiare. Sommando tutti questi bonus, si arriva a un massimo di 1.050 euro in un anno.