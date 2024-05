Togli tutti gli specchi da casa tua, tuo segnale WIFI è troppo debole | È un trucco per rinforzarlo, falli fuori tutti

Il Wifi a casa non funziona bene? Potrebbe essere colpa degli specchi: ecco come disturbano il segnale.

Avere un Wifi che funziona bene a casa oggi è diventato fondamentale, sia per poter usare Internet in tranquillità per scopi ludici, ma anche per la diffusione dello smart working negli ultimi anni. Quando si lavora in casa e si hanno delle call, infatti, è importantissimo che il segnale funzioni correttamente, altrimenti tutta la riunione può diventare difficoltosa e anche fastidiosa, insomma, poco utile.

Anche se si è clienti di un operatore che in quella zona di solito ha una buona copertura, a volte può accadere che il segnale diventi improvvisamente basso, senza un apparente motivo. Insomma, il modem non ha problemi, il segnale è sempre stato alto, non ci sono troppi dispositivi collegati, allora perché improvvisamente Internet dà dei problemi?

A volte non è una questione di modem o copertura, ma tutto può derivare da… qualche specchio di troppo. Lo sapevi che troppi specchi in casa possono andare a influenzare negativamente il segnale Internet? Ecco come mai.

Specchi in casa, perché disturbano il Wifi

In tutte le case c’è almeno uno specchio, di solito in tutte le stanze. A volte, ci possono essere anche più specchi nella stessa stanza. Avere troppi specchi, però, potrebbe nel corso del tempo causare dei problemi alla rete Internet dell’appartamento. In pochi lo sanno, ma anche gli specchi, proprio come alcuni elettrodomestici, possono rallentare le prestazioni del modem.

Come rivelato da Virgin Media 02, gli specchi hanno un sottile strato di metallo sulla superficie. Se lo specchio, quindi, è particolarmente grande, potrebbe nel concreto andare a disturbare il modem e quindi causare dei rallentamenti alla rete Internet. Ma dove è meglio sistemare il modem, per assicurarsi la performance migliore?

Wifi debole, dove conviene posizionare il modem

Come riportato da The Sun dopo aver somministrato un sondaggio a circa 2.000 persone, è emerso che molti adulti non sanno che ci sono delle posizioni migliori di altre, all’interno di un appartamento, dove sistemare il modem. Il 41%, infatti, lo posiziona dietro la tv, mentre il 12% sul pavimento e il 6% addirittura sul letto.

Per fare in modo di avere il segnale che funziona il più correttamente possibile, innanzitutto bisognare mettere il modem su una superficie alta, ma non troppo, quindi un tavolino basso è l’ideale: metterlo per terra non è una grande idea, anche perché si rischia di inciampare. Inoltre, dato che anche gli specchi possono influire sul segnale, è meglio tenerli ad almeno un metro di distanza.