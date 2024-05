Vietato sedersi per strada, la nuova normativa lascia sbigottiti | 300€ di sanzione per chi si vuole solo riposare un attimo

E’ da poco entrata una nuova sanzione riservata ai pedoni che ha sollevato non poche polemiche: ecco tutti i dettagli.

Come gli automobilisti, anche i pedoni sono obbligati a seguire la segnaletica stradale in modo da garantire la sicurezza personale e quella altrui, evitando quindi incidenti o imprevisti che potrebbero provocare traffico o intoppi di vario genere.

Solo così si è in grado di favorire la convivenza tra i numerosi utenti della strada, a prescindere dal loro mezzo di trasporto. E’ necessario sottolineare come le persone che scelgono di camminare per spostarsi da una zona all’altra della città siano esposti a rischi maggiori rispetto per esempio a coloro che si muovo con un veicolo a quattro ruote.

Proprio per questa ragione è di estrema importanza che i pedoni seguano attentamente le regole per non incappare in qualche spiacevole sorpresa. Perciò, come prima cosa, si deve sempre attraversare la strada solo in presenza di strisce pedonali.

Ma bisogna ricordarsi che anche qualora queste ultime siano presenti e si abbia quindi la precedenza rispetto agli altri mezzi di trasporto, bisogna sincerarsi che il proprio attraversamento sia fatto in tutta sicurezza. Si consiglia quindi di evitare di attraversare la strada se non si ha una visibilità adeguata o si è in prossimità di curve.

Nuove sanzioni

Nonostante i pedoni debbano seguire numerose regole, alcune città hanno deciso di introdurre delle nuove sanzioni, sollevando non poche polemiche da parte dei cittadini. Tra queste troviamo Moncalieri, un piccolo paese torinese che conta poco più di 50 mila abitanti. Qui, secondo il nuovo regolamento imposto dal consiglio comunale i pedoni rischiano di ricevere una multa di 100 euro, che può arrivare a 300 euro.

Questa sanzione, che ha il principale obiettivo di ridurre azioni di teppismo e degrado, viene inflitta a tutti coloro che rimangono seduti sui gradini di un negozio oppure rimangono fermi per ore in un luogo specifico della città, soprattutto in stazione, dove spesso questa situazione causa forte disagio ai passeggeri in transito.

Le critiche

La decisione del sindaco di Moncalieri è stata pesantemente criticata dai cittadini che l’hanno definita eccessiva e controproducente. Infatti la nuova norma andrebbe a colpire un po’ tutti, non tenendo in considerazione le necessità degli anziani e delle persone che presentano determinate invalidità.

A prescindere da tutto, si ricorda che è molto importante seguire il regolamento stradale per preservare la sicurezza di tutti gli utenti. Anche se alcune norme potrebbero risultare sgradevoli e limitanti, è necessario rispettarle per evitare di incappare in spiacevoli situazioni, che potrebbero mettere in pericolo l’incolumità dei presenti.