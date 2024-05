Con il trucco del pane da ora non serve più nemmeno la scopa | Pulisci ogni angolo nascosto in metà del tempo, il risultato è allucinante

Il pane può diventare il tuo miglior alleato anche per le pulizie domestiche: ecco come usarlo in quelle zone impossibili da raggiungere.

Tra gli alimenti indispensabili nella cucina delle famiglie italiane troviamo senza dubbio il pane. Fatto con acqua e farina, si tratta di un bene di prima necessità che puoi comprare quando ti trovi al supermercato o in panificio.

Questo viene consumato a tavola per accompagnare il secondo o un contorno a base di verdure. In casa quindi non manca davvero mai ed a quanto pare questo è un bene non solo per il pranzo e la cena ma anche per le pulizie domestiche.

Con il pane si può infatti mettere in pratica un trucchetto che ti permette di raggiungere anche quelle zone nascoste senza ricorrere alla scopa ma vediamo di cosa si tratta.

Trucchetto del pane: quando è consigliato usarlo

Il pane è indispensabile a casa ed a quanto pare non solo quando ci sediamo a tavola. Questo alimento infatti rappresenta una soluzione utile anche per pulire casa ed in un caso particolare. Stiamo infatti parlando di quello che succede quando per sbaglio rompiamo un bicchiere in vetro. L’oggetto in questione infatti si riduce spesso in mille pezzi, alcuni grandi e ben visibili mentre altri sono piccolissimi.

Nel primo caso è semplice raccoglierli e bisogna prestare solo attenzione a non farsi male. Diverso il discorso quando i pezzi sono molto piccoli in quanto finiscono in zone difficili da raccogliere come le fughe delle piastrelle. In questo caso con la scopa sono quasi impossibili da recuperare mentre l’aspirapolvere rischia di danneggiarsi. Non resta quindi che mettere in pratica il vecchio trucco del pane ma vediamo in che modo.

Vetro in pezzi piccolissimi: ecco come rimuoverlo

Se quindi vi risulta davvero difficile raccogliere tutti i pezzi di vetro dal pavimento, non vi resta che affidarvi al trucchetto del pane ma come fare? Per prima cosa staccate un pezzo di pane, non deve essere necessariamente grande. Prendetelo dal lato della crosta ed appoggiate invece la mollica al pavimento.

In questo modo i piccoli pezzettini di vetro si attaccheranno alla parte morbida e così non sarà solo più semplice rimuoverli. Con questo metodo infatti non dovrai entrare in contatto direttamente con il vetro e quindi non correrai il rischio di ferirti le mani. Un trucchetto quindi veloce, facile ma soprattutto sicuro. Non resta quindi che provarlo alla prima occasione per scoprire se funziona davvero.