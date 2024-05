Tutti in coda all’Eurospin per questo elettrodomestico al 40% di sconto | Volano spintoni all’ingresso

Tutti pazzi per la nuova offerta pensata dalla nota catena di supermercati Eurospin: sconto del 40% sull’amatissimo elettrodomestico.

Il marchio Eurospin ha fatto il suo arrivo in Italia nel 1993 e da quel momento in poi il suo successo è cresciuto in modo esponenziale. Questo anche perché da sempre confeziona offerte in grado di attirare un gran numero di clienti.

Ogni due settimane circa consegna infatti un nuovo volantino ricco di offerte, sia per quanto riguarda generi alimentari sia per accessori ed elettrodomestici utili per la casa. Non è quindi insolito trovare pane, pasta a prezzo stracciato ma anche pentole, padelle ed appunto elettrodomestici.

Proprio questa ultima categoria è al centro di una clamorosa offerta pensata dal noto marchio che ha ideato addirittura uno sconto del 40% ma vediamo di cosa si tratta.

Eurospin, l’offerta del mese: l’elettrodomestico in sconto

In questi giorni si è scatenata una vera e propria corsa all’acquisto tra gli affezionati alla nota catena di supermercati a marchio Eurospin. Questo perché in offerta sul volantino è presente uno degli elettrodomestici più amati da chi è solito dedicarsi alle pulizie domestiche. L’elettrodomestico in questione è infatti spesso la soluzione migliore per togliere lo sporco da diverse superfici.

Di cosa stiamo parlando? Nel dettaglio si tratta dell’aspirapolvere che viene utilizzato per rimuovere la polvere, le briciole sia dal pavimento che dai tappeti o dai divani. Se correte all’Eurospin adesso potete trovarla scontata addirittura del 40% sul suo prezzo originale ma vediamo di quanto parliamo e quali sono le sue caratteristiche principali.

Aspirapolvere scontata del 40%: tutti i dettagli dell’offera

Come abbiamo detto in offerta presso le varie sedi dell’Eurospin è adesso disponibile una nuovissima aspirapolvere del marchio Enkho Pofessional. Il prezzo originale dell’elettrodomestico è di 40€ ma voi potete adesso acquistarlo con il 40% di sconto e quindi alla modica cifra di 25€ totali. Si tratta di un modello utile ma soprattutto funzionale e questo per tutta una serie di caratteristiche.

Questa aspirapolvere infatti possiede una impugnatura comoda ma soprattutto morbida. Inoltre funziona tramite batteria ricaricabile e quindi non è dotata di filo ma può raggiungere comodamente ogni angolo della casa in qualsiasi momento. Infine, l’aspirapolvere in questione è smontabile e quindi è possibile pulire le sue parti ogni volta che viene utilizzata. Non vi resta quindi che recarvi nella sede più vicina e controllare subito la disponibilità per potervi portare a casa la migliore offerta di questo mese.