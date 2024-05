Patente, ti hanno assegnato il codice 05 ma non lo sai | Quel numerino ti costa 600€ di multa se non sai cos’è

Siete sicuri di saper decifrare ogni codice che si trova nella vostra patente? La risposta non dovrebbe essere così scontata.

Molti di noi sognano di prenderla per anni, altri invece ce l’hanno da diverso tempo ma a prescindere dalla situazione personale, siamo sicuri che gran parte di voi non si è mai soffermato a leggere le varie informazioni inserite all’interno della patente.

I paesi dell’Unione Europea ne hanno una uniformata, ciascuna delle quali è suddivisa in vari campi, ma tutte contengono le info principali del conducente e altri dettagli ancora poco conosciuti. Tra questi troviamo i codici armonizzati, ne avete mei sentito parlare?

In poche parole non sono altro che dei codici legati a determinate restrizioni e/o limitazioni che presenta il proprietario della patente o il veicolo. Alcuni di voi avranno notato anche il codice 05, ovvero il codice che serve a distinguere una patente tradizionale da una speciale. Ma scopriamo più nel dettaglio in cosa consiste e soprattutto a cosa si va incontro qualora non si rispetti la dicitura del medesimo.

Dati e codici

Come accennato in precedenza, nella patente sono generalmente inseriti alcuni dati per identificare il conducente, come il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la data di rilascio della patente e la data di scadenza della stessa. Sono inclusi anche le seguenti informazioni: numero della patente, fotografia e firma del titolare e le categorie dei veicoli che il titolare è autorizzato a guidare.

Nella patente però sono inclusi anche i codici armonizzati che si suddividono in due categorie: codici UE armonizzati, che vanno da 01 a 99 e codici nazionali armonizzati, da 100 in poi. Questi in particolare possono riferirsi al conducente (in questo caso riguardano le limitazioni nella conduzione dei veicoli dovuti a cause mediche) o al veicolo (modifiche realizzate che permette al titolare della patente di guidarlo).

Violazione del codice 05

Mentre le informazioni base relative al conducente si trovano sul fronte della patente, i codici armonizzati sono situati. Nello specifico vengono inclusi nella colonna contrassegnata con il numero 12,

oppure nello spazio sottostante le colonne contrassegnate con i numeri 9, 10 e 11. Proprio qui potreste trovare il codice 05, che viene però accompagnato sempre da dei sottocodici, ciascuno dei quali si riferisce ad una determinata limitazione.

Per esempio, 05.01 indica la guida in orario diurno, 05.02 riguarda la guida entro un dato raggio di km dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città o Regione, 05.03 implica una guida senza passeggeri, 05.04 fa riferimento ad una velocità di guida limitata a determinati km/h, 05.05 è legato alla guida accompagnata da titolare di patente, 05.06 è legato alla guida senza rimorchio, 05.07 comporta una guida non autorizzata in autostrada, e infine 05.08 riguarda la non assunzione di alcool.

E’ necessario però sottolineare che dal 2017 sono entrati in vigore nuovi codici, che vanno dal 61 al 68. In ogni caso, qualora un conducente dovesse violare il codice 05 e i relativi sottocodici, la legge prevede che quest’ultimo riceva una multa che parte da 158 euro fino a 638 euro. Non solo, si procederà anche alla sospensione della patente da uno a sei mesi.