Colloquio di lavoro: non scrivere mai questa informazione sul CV | Lo cestinano al volo, ecco perché c’è tanta gente a spasso

Vi regaliamo un prezioso consiglio legato al vostro curriculum vitae che sarà in grado di agevolarvi nella ricerca di un lavoro.

Ormai trovare un lavoro è diventata una vera e propria impresa, soprattutto se si pensa al Bel Paese, che da decenni sta attraversando una grande crisi nel settore occupazionale. In particolar modo però i giovani ne percepiscono di più l’impatto, continuando ad ottenere un rifiuto dietro l’altro.

Nonostante i vari consigli che si possono aver ricevuto nel corso della propria carriera scolastica/universitaria, spesso non si riescono ad ottenere i risultati sperati. Nonostante le decine e decine di curricula inviati, la risposta per molti sembra essere sempre la stessa.

Ma a questo punto la domanda sorge spontanea? Siete sicuri di aver realizzato un CV idoneo? Ovvero, secondo alcuni esperti del settore, sarebbe meglio escludere una serie di dettagli ogniqualvolta si decide di inviare alle aziende il CV. Questo potrebbe aumentare in modo sostanziale la possibilità di ricevere non solo una risposta, ma una risposta positiva.

Un curriculum a regola d’arte

Oggigiorno molti giovani non sembrano avere grosse prospettive, complice l’ambiente in cui la società si trova attualmente. Ciò potrebbe portare molti di loro ad accettare situazioni di lavoro poco ideali e spiacevoli, sia in termini di orari, giorni liberi, che paga.

Come se non bastasse, il destino dei giovani in cerca di un’occupazione è sempre più in mano ad un algoritmo, che rifiuta direttamente il curriculum, privando loro il lusso di interfacciarsi con una persona in carne ed ossa. Proprio per questa ragione ci sono alcuni preziosi suggerimenti che vi consigliamo di seguire attentamente per poter incrementare le vostre probabilità lavorative.

E’ questione di dettagli

E’ stato per decenni ma finora non sembrava aver rappresentato un problema nella ricerca del lavoro. E invece con l’introduzione dei nuovi strumenti di scannerizzazione dei CV, gli esperti consigliano caldamente di rimuovere ogni data specifica.

Infatti, quando si tratta di esperienze lavorative, non c’è alcun bisogno che si venga a sapere le date nelle quali si sono svolte le suddette. Quindi la prima cosa da fare è togliere i mesi. Anche per quanto riguarda l’ottenimento dei titoli di studio, il consiglio è di non inserire l’anno. Questo viene fatto specialmente per questioni di ageismo. Con un’adeguata esperienza e competenza, l’età non dovrebbe essere presa in considerazione.