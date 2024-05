Non comprare mai surgelati se sono messi in questo reparto | È un trucco che hanno studiato per fregarti

Presta la massima attenzione quando ti rechi al supermercato per fare la spesa: con i surgelati potrebbero rifilarti una fregatura.

La vita è ormai sempre più frenetica, l’agenda è ricca di impegni e quindi si ha davvero poco tempo a disposizione quando si è a casa. Anche in cucina spesso si prediligono piatti veloci da realizzare ed in questi casi in nostro aiuto possono arrivare i surgelati.

Si tratta di cibo surgelato e pronto per essere preparato in pochi minuti. In questo modo si possono portare tanti piatti a tavola. Per questo motivo i surgelati sono tra gli alimenti più acquistati quando ci si ritrova al supermercato ma non è finita qui.

Sapete perché comprate tanti surgelati? Non solo perché sono veloci da preparare ma anche per una mossa geniale pensata da chi lavora al supermercato.

Supermercato, boom di vendite per i surgelati: il motivo

Secondo una prima indagine promossa dalla National Retail Federation, il 70% dei surgelati vengono acquistati di impulso. Come abbiamo detto si prediligono questi alimenti in quanto sono semplici ma soprattutto facili da preparare. Questa caratteristica però li rende anche particolarmente costosi e quando arriviamo in cassa ci rendiamo conto di aver speso una cifra folle.

Sulla scelta di comprare i surgelati però non incide solo la praticità ma anche una mossa dei proprietari delle varie catene di supermercati. Forse non lo sai ma quando si organizza il reparto di un supermercato si prendono in considerazione diversi dettagli non da poco. Un caso particolare è appunto quello dei surgelati che messi in una data posizione fruttano molto di più.

Surgelati, la mossa dei supermercati: come fanno per vendere di più

Quando vengono organizzati i reparti del supermercato, i responsabili sono particolarmente attenti agli spazi e soprattutto a dove posizionare i surgelati. Fateci caso quando andate a fare la spesa la prossima volta. Troverete infatti i banconi dei surgelati nelle zone più accessibili o in quelle di passaggio come i corridoi che portano alle casse. In questo moto dovrai obbligatoriamente passare di fianco a questi grandi contenitori ed inevitabilmente comprerai qualcosa.

Ci sono anche alcune indagini dietro questa mossa dei supermercati. L’Università di Harvard ha infatti rivelato che le cose che si trovano nei luoghi più accessibili, risultano essere anche le più acquistate. Secondo la Cornell University ad attirare l’attenzione è anche la grande varietà di prodotti, il gioco di luci ma soprattutto i colori, anche quelli delle confezioni, che sono quindi in grado di attirare chi compra. In questi casi sono solo due i suggerimenti che possiamo darvi: il primo riguarda l’attenzione ai reparti mentre il secondo è quello di munirsi di una lista della spesa.