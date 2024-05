Trucco della ciabatta, con un clic risparmi 100€ all’anno | Stai sempre a controllare il centesimo e poi caschi sull’abc

Si tratta di un trucchetto semplice ma essenziale per poter risparmiare ulteriormente sulla bolletta energetica.

Molti di voi ne avranno sentito parlare, e altri la stanno già utilizzando nelle proprie case. In effetti si tratta di un trucco estremamente facile e comune ma proprio per questa ragione non è da sottovalutare la sua efficacia. Infatti l’utilizzo della ciabatta può ridurre notevolmente la vostra spesa energetica annuale.

Quest’ultima non è altro che uno strumento sul quale è possibile collegare diversi dispositivi. Così facendo sarà possibile giostrare a proprio piacimento l’accensione e lo spegnimento dei vari apparecchi elettronici collegati alla ciabatta.

Nel corso degli anni è diventata sempre più popolare ma ancora molti italiani non si sono resi conto del suo potere nell’abbattere i consumi energetici, che sono causati da una serie di fattori, tra cui la modalità standby e le cosiddette cariche fantasma.

La ciabatta per risparmiare

Negli ultimi anni la bolletta energetica ha subito dei forti incrementi, perciò è fondamentale far di tutto per poter abbassarne la spesa. Il trucco della ciabatta è uno dei tanti metodi che sarà in grado di raggiungere questo obiettivo. Non dovrete fare altro che collegarvi i dispositivi elettronici e il gioco è fatto.

Non dovrete fare altro che accendere la ciabatta ogniqualvolta utilizzate uno o più apparecchi collegati. In questo modo infatti riuscirete a ridurre i vostri consumi eliminando il problema dello standby e della carica fantasma. Molti italiani infatti sottovalutano di gran lunga l’effetto energetico che si genera quando gli elettrodomestici come televisori, computer e cellulari non vengono spenti o che i caricabatterie rimangono collegati alla presa elettrica.

Consigli per ridurre la spesa energetica

L’utilizzo della ciabatta non è l’unico strumento che potete adottare per ridurre i consumi energetici. Infatti vogliamo regalarvi alcuni preziosi consigli per ottenere il maggior risparmio possibile. Partiamo dalla scelta degli elettrodomestici: optate per modelli che presentano una classe energetica superiore in quanto sono già progettati per consumare meno energia.

Cercare anche di sfruttare la luce naturale del giorno: evitate dunque di accendere luci artificiali e se possibile, puntate su lampadine a LED piuttosto che tornare ai classici modelli a incandescenza. Un altro ottimo consiglio riguarda l’isolamento termico: assicuratevi che la vostra casa ne abbia uno adeguato. Così facendo verrà meno la necessità di ricorrere a sistemi di riscaldamento o condizionamento.