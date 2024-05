Diventa anche tu un wedding planner: ecco le cifre spaventose che portano a casa per ogni matrimonio | In un anno il tuo conto corrente esplode

Ami i matrimoni? Le tue capacità organizzative sono eccellenti? Intraprendi una carriera da wedding planner: ecco quanto guadagneresti.

Il mondo del wedding planning sembra essere una miniera d’oro, ma quali sono realmente le cifre dietro questa professione?

Se hai mai sognato di diventare un wedding planner e di trasformare la tua passione per i matrimoni in un business redditizio, allora questo articolo è per te.

Scoprirai quanto è possibile guadagnare per ogni matrimonio organizzato e come queste cifre possono far crescere il tuo conto corrente in modo esplosivo nel giro di un anno.

Preparati a esplorare il lato finanziario dietro il velo bianco e a scoprire i segreti per entrare con successo nel mondo del wedding planning.

Wedding planner, quanto guadagna in media?

Negli ultimi anni, la figura del wedding planner si è diffusa rapidamente anche in Italia. Ma quanto guadagna realmente un wedding planner? Questa è una domanda che interessa non solo chi è interessato a intraprendere questa carriera, ma anche le coppie che considerano di assumere un professionista per organizzare il loro matrimonio. Determinare il salario di un wedding planner non è un compito facile; ci sono molti fattori da considerare, dalla sua esperienza al modo in cui attrae nuovi clienti. Questo ruolo, nato negli anni ’80 negli Stati Uniti, si è diffuso in tutto il mondo, Italia compresa, grazie al desiderio delle coppie di avere matrimoni senza stress e ben organizzati.

I compiti di un wedding planner sono molteplici: trovare la location perfetta, contattare fornitori di servizi, gestire il budget e pianificare ogni dettaglio della cerimonia e della ricezione. Devono lavorare a stretto contatto con gli sposi per comprendere i loro desideri, gusti e limiti di spesa, creando un piano personalizzato per il grande giorno. La maggior parte dei wedding planner in Italia sono liberi professionisti: questo significa che gestiscono la propria attività, acquisendo clienti e lavorando autonomamente. La loro retribuzione può variare notevolmente, in genere concordando una cifra fissa o prendendo una percentuale sui servizi offerti, che può oscillare dal 10% al 20% del budget previsto.

Tutti i fattori che influiscono sulla retribuzione

I guadagni di un wedding planner possono quindi variare da 1.000 a 10.000 euro per matrimonio. Le coppie che si affidano a un professionista esperto dovrebbero aspettarsi di spendere tra i 2.000 e i 4.000 euro per i suoi servizi. Tuttavia, ci sono molti fattori che influenzano questo compenso: i wedding planner più esperti e rinomati hanno solitamente una clientela più ampia e possono addebitare tariffe più elevate. Ad esempio, personaggi come Enzo Miccio possono guadagnare cifre considerevoli per i loro servizi. Inoltre, i wedding planner nelle grandi città o nelle zone turistiche tendono a poter addebitare tariffe più elevate rispetto a quelli nelle aree rurali.

Infine, alcuni wedding planner offrono pacchetti completi che includono la pianificazione e la gestione di tutti gli aspetti del matrimonio, mentre altri forniscono servizi più limitati. Di conseguenza, le tariffe possono variare di conseguenza. Persino la capacità del wedding planner di creare legami con i fornitori può aumentare il suo guadagno: molti professionisti lavorano come liberi professionisti, quindi il loro reddito dipende dalla loro capacità di attrarre e mantenere i clienti. Alcuni scelgono di lavorare in agenzie o studi di eventi specializzati, il che offre vantaggi come la collaborazione con altri professionisti, l’accesso a una vasta rete di fornitori e il supporto amministrativo e operativo. Ti abbiamo convinto?