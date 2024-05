Chiave auto, tutti la mettono nel freezer: fallo anche tu, sta dilagando un fenomeno preoccupante | Questo è un buon motivo per farlo, dormi sereno

Avete mai sentito parlare di persone abituate a riporre la chiave della propria auto nel freezer? Svelato l’inaspettato motivo.

Non è insolito ormai sentire di persone che decidono di conservare le chiavi della propria auto in freezer quando sono a casa. Una pratica insolita ma che da qualche anno è divenuta una vera e propria consuetudine e questo a quanto pare per un motivo ben preciso.

Si tratta di una nuova abitudine che secondo alcuni è necessaria per fare fronte ad un fenomeno divenuto dilagante. Nel corso degli ultimi anni infatti sono aumentati in modo esponenziale i furti di auto a discapito di alcuni poveri malcapitati.

Ma perché quindi per evitare di essere derubati della propria auto si mettono le chiavi nel congelatore? Vi sveliamo subito tutti i dettagli.

Furti d’auto in aumento: c’è una soluzione

Il tasso di criminalità sia nelle grandi che nelle piccole città è ormai in esponenziale aumento da qualche anno. Sono aumentate le aggressioni ma anche i furti nelle abitazioni e non solo. Da diverso tempo infatti sono aumentate anche le denunce di furti d’auto ai danni di poveri malcapitati che si rendono conto di essere stati derubati solo quando è troppo tardi e quando la loro auto è ormai impossibile da trovare.

Di certo non sono di grande aiuto le tecnologie moderne in quanto le chiavi delle auto sono attualmente fatte con un sistema che può essere facilmente hackerato dai ladri. Fatto questo per loro è semplice riprogrammare le chiavi in modo da poter fare ciò che vogliono quando i proprietari delle auto non sono nelle vicinanze. Per esempio riprogrammando le chiavi non è difficile aprire lo sportello della macchina. Come fare quindi per arginare il fenomeno?

Chiavi in freezer: svelato l’insolito motivo

Il metodo più veloce per fermare i malviventi è quello di togliere la batteria dalle chiavi. Questo sistema però può essere fastidioso e soprattutto rischi di non ricordarti subito di averla tolta. Il secondo sistema è appunto quello di cui vi abbiamo già parlato ossia conservare le chiavi della macchina nel congelatore ma perché farlo?

La scatola di metallo di cui è fatto il congelatore, ma anche il frigorifero, non permette infatti alla chiave di inviare segnali verso l’esterno e nemmeno di riceverli. In questo modo i ladri non potranno utilizzarla a distanza nella notte per aprire la portiera e non potranno quindi portare a termine il loro piano. Non vi resta quindi che provare ricordando però di non nascondere la chiave dietro gli alimenti in quanto si corre il rischio di perderla.