Trucco della spugna nel microonde: questo semplice gesto salva la tua salute | I medici non te lo dicono, se non lo fai rischi grosso

I medici non te lo dicono mai ma se metti la spugna nel microonde puoi aiutare la tua salute: svelato l’incredibile motivo.

Avete mai sentito parlare di persone che sono solite mettere la spugna della cucina nel microonde? Si tratta di una pratica per qualcuno insolita mentre per altri è una vera e propria abitudine. Ma perché lo fanno?

Il motivo è in realtà davvero particolare ed è legato al nostro stato di salute. Alcuni medici non ne parlano mai ma si tratta di una soluzione che ci permette di non sviluppare patologie legate a germi e batteri ma andiamo con ordine.

Spugna nel microonde: spunta l’inaspettato motivo

In cucina vi sono alcuni elementi davvero indispensabili e tra questi vi è anche la spugna. Di solito sono presenti due spugne ossia quella utile per pulire i ripiani della cucina e quella invece necessaria per lavare le nostre stoviglie. Questa seconda spugna in particolare entra quindi in contatto con i piatti ed i bicchieri che portiamo a tavola ed usiamo per mangiare. Una spugna quindi che serve per lavare via lo sporco e questo la costringe ad entrare in contatto con germi e funghi.

Per questo motivo bisogna prestare la massima attenzione quando la si usa. Bisogna in primis tenerla sempre pulita ma soprattutto cambiarla ogni due settimane almeno. Nel mentre però è possibile tenerla pulita il più possibile usando appunto la tecnica che vi consiglia di mettere la spugna all’interno del microonde. Questo elettrodomestico non serve infatti solo a scaldare il cibo ma salva anche la tua spugna in quanto il calore elimina i germi ma vediamo come fare.

Come pulire la spugna nel microonde: i dettagli

Il sistema della spugna nel microonde è quindi molto importante per prevenire problemi di salute legati a germi e batteri ma come fare per metterla in pratica. La prima cosa a cui dovete prestare attenzione è la possibile presenza di residui metallici sulla spugna. Successivamente dovete bagnarla in quanto una spugna asciutta nel microonde rischia di prendere fuoco. Dovete poi mettere la spugna nell’elettrodomestico ricordando però di immergerla in una ciotola adatta e piena di acqua.

Azionate il microonde ricordandovi di portarlo alla massima potenza e lasciandolo lavorare per circa due minuti. Fatto questo potete spegnere e lasciare raffreddare il tutto. In questo modo il calore ucciderà i germi, eviterà una contaminazione del cibo ma soprattutto eliminerà i cattivi odori e la vita della vostra spugna sarà più lunga. Non vi resta che provare per credere…