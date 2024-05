Aspirapolvere, metti dentro due gocce di questo liquido e va che è una favola: è il segreto per le pulizie degli hotel

Quando fai le pulizie di casa vuoi ottenere lo stesso risultato che trovi in una camera di hotel? Devi usare subito questo trucchetto.

Durante il periodo delle vacanze si sceglie di trascorrere qualche giorno in una situazione di completa comodità. Per questo motivo si prenotano camere di albergo in cui trascorrere soprattutto la notte. Quando si entra in queste stanze si viene spesso travolti da un deciso senso di calma ma soprattutto da un incredibile profumo.

Le stanze di un albergo sono infatti preparate con cura ogni volta che arriva un nuovo ospite oppure ogni mattina quando gli ospiti sono fuori per fare un giro in città o al mare. Ma come fanno le cameriere a rendere così profumate le stanze?

Il trucchetto è in realtà molto semplice e consiste nel mettere poche gocce di questo liquido nell’aspirapolvere ma vediamo di cosa si tratta.

Stanze sempre profumate: il trucco dell’aspirapolvere

Quando si fanno le pulizie in casa si hanno due obiettivi ossia eliminare lo sporco, la polvere ed allo stesso tempo eliminare anche i cattivi odori. Nel farlo inoltre si spera di rendere la casa molto più profumata. Per farlo non si deve obbligatoriamente ricorrere a candele profumate o spray profumati che trovate sul mercato. Potete infatti anche riciclare le classiche boccette di profumo che tutte hanno a casa ma come fare.

Il consiglio degli esperti è infatti quello di versare poche gocce di profumo nel sacchetto di carta che di norma accompagna l’aspirapolvere. Fatto questo, dovete solo mettere in funzione il vostro elettrodomestico che non solo aspirerà la polvere ma libererà nell’aria anche il profumo scelto. Una soluzione quindi semplice ed economica ma il profumo può essere utile anche in altri modi.

Armadi e tappeti profumati: ecco come fare

Il profumo può infatti essere una soluzione anche per altri ambienti della casa. Per esempio potete recuperare i classici dischetti che si usano per struccarsi e bagnarli con il profumo. Fatto questo potete posizionarli all’interno dell’armadio o dei suoi cassetti in modo da rendere i vestiti sempre freschi profumati.

Ancora potete diluire alcune gocce di profumo nell’acqua e poi versare il composto nel classico spruzzino ed usarlo direttamente su divani e tappeti. In questo modo anche questa parte importante del tuo arredo non solo sarà libero dalla polvere ma anche fresco e profumato. In ogni caso si tratta di tecniche molto semplici da mettere in pratica ed in grado di dare i suoi frutti in pochissimi secondi.