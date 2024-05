Costruisci una casa nuova da zero in sole 18 ore: il tuo sogno si realizza grazie a questo archibugio tecnologico | Tra 10 anni l’avranno capito tutti

E’ possibile finalmente costruire una casa in poche ore: il trucco sta nell’utilizzo di una tecnologia ancora poco popolare.

Avete mai sognato di costruire la vostra futura casa in meno di 8 settimane e ad un costo inferiore rispetto a quello di mercato? Ebbene, Havelar è la prova che il vostro sogno può diventare realtà. Questo è il nome della start up che ha avuto la brillante idea di costruire una casa interamente con la tecnologia 3D, che negli ultimi anni è diventata sempre più popolare.

E’ anche il nome che è stato attribuito alla medesima casa, la prima al mondo ad essere stata creata con questo tipo di tecnologia. Nessuno prima d’ora avrebbe mai pensato di sfruttare questa innovativa tecnologia per realizzare un progetto di simile entità, anche se in passato sono stati numerose le costruzioni realizzate in questo modo, ma mai delle stesse dimensioni di una casa vera e propria.

Quest’ultima è situata nella splendida città portoghese di Porto e ci sono volte solamente 18 ore per terminare l’intero processo di stampa. Una tempistica che potrebbe rivoluzionare completamente il settore dell’edilizia e il concetto stesso di housing a basso costo.

La prima casa in 3D

Havelar è stata costruita con la stampante BOD2 di COBOD, la stessa che è stata utilizzata per ottenere il più grande edificio stampato in 3D d’Europa. Come accennato in precedenza, ci sono volute solamente 18 ore per stampare l’intero progetto, cominciando dallo scheletro, per il quale la stampante ha fabbricato degli strati di una miscela paragonabile al cemento.

Successivamente sono intervenuti dei costruttori che hanno portato a termine la casa, aggiungendo dettagli come porte, finestre e tetto. Compresa la manodopera, il processo è stato completato in meno di due mesi. Un record assoluto che in futuro potrebbe essere tranquillamente battuto, complice l’avanzamento repentino della tecnologia, soprattutto quella 3D.

La trasformazione dell’edilizia

La casa presenta un solo piano ed è composta da delle pareti scanalate. All’interno si trova la zona cucina, affiancata dalla sala da pranzo, dal soggiorno, da un bagno e ben due camere da letto. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea? Qual è il prezzo di vendita? Al contrario di ciò che si può pensare, il costo è inferiore rispetto a quello delle abitazioni presenti in Porto.

Infatti, mentre il costo medio di un appartamento nella stessa città si aggira sui 3 mila euro/m2, Havelar parte da un prezzo di circa 1500 euro/m2. Insomma, un ottimo risparmio per chi è interessato ad investire in questo progetto unico al mondo. Ma non è finita qui perché l’azienda che ha creato questa casa spera in futuro di incrementare la produzione ma anche di poter ricorrere ad altri materiali come paglia e terra.