Stacca sempre la spina a questi elettrodomestici | Anche da spenti ti fanno consumare 100€ in più di corrente all’anno, sono maledetti

Sapete che la semplice azione di staccare la spina di alcuni apparecchi casalinghi vi assicurerà un risparmio annuo di almeno 100 euro?

Al contrario di ciò che molti possono pensare, anche quando non vengono utilizzati, gli elettrodomestici ci costano caro, inclusi quelli più piccoli. Dalla macchina del caffè allo spazzolino elettrico fino ad arrivare alla comunissima televisione, sono tutti apparecchi che continuano regolarmente a consumare energia, giorno e notte.

In questo caso si parla di energia in standby, in riferimento a tutta l’energia sprigionata dai vari elettrodomestici quando non sono accesi. Ovviamente tutto ciò non fa altro che far lievitare la bolletta elettrica.

Ma come molti div oi già sanno, una soluzione ci sarebbe: staccare la spina ogniqualvolta non si utilizzano. Infatti con questa semplice azione si potrebbero risparmiare 100 euro all’anno per famiglia. Una bella cifra se si considera che molte famiglie riscontrano numerose difficoltà economiche e riescono a malapena ad arrivare a fine mese.

Staccare la spina per risparmiare

Come accennato in precedenza, gli elettrodomestici consumano energia anche quando sono spenti ma ancora collegati, e quindi in modalità standby, a causa della quale si arriva a spendere dal 5% al 10% in più sulla bolletta energetica.

Tra i maggiori colpevoli ci sono: il pc, che spesso si trova in modalità standby, il caricabatterie che continua ad assorbire energia anche se non è collegato, telefoni con display che visualizzano quando non sono in uso, come i telefoni cordless e tutti gli elettrodomestici intelligenti, come frigoriferi, lavatrici e asciugatrici, dotati di display sempre accesi.

Ottimizzare la modalità standby

Il primo passo è, ovviamente, quello di staccare la spina a tutto ciò che non viene utilizzato regolarmente o che non viene usato spesso. Ci sono anche delle buone abitudini che possiamo inserire nella propria routine, come staccare il caricabatterie e non limitarci a rimuovere solo il dispositivo collegato. Bisogna ammettere però che questa azione, se ripetuta spesso, può diventare noiosa o scomoda, soprattutto se le prese sono situate in punti difficili da raggiungere.

Ma nulla è perduto. Infatti si possono impostare dei modi per rendere più automatico il processo di riduzione dello standby. Per esempio si possono anche acquistare dei timer da collegare ai dispositivi o delle spine intelligenti, in modo da automatizzare il momento in cui l’alimentazione è collegata a un dispositivo. Oppure, si può impostare l’orario di accensione della tv in modo che rimanga collegata solo nei momenti in cui viene maggiormente usata.