Posto di blocco, ora fermano solo questi veicoli e iniziano a staccare verbali a tutto spiano: in tantissimi cascano nella trappola, prima non succedeva a nessuno

In questo periodo i vigili stanno facendo tantissime multe a questo tipo di veicolo: se ne possiedi uno anche tu, fai attenzione e rispetta i limiti.

Durante queste settimane in molti segnalano che i vigili urbani sembrano che si stanno accanendo per staccare più multe possibili. Si sa che prendere una multa alla fine non è così difficile: basta finire su una corsia destinata solo agli autobus, parcheggiare in un posto vietato o superare l’orario del parchimetro o più semplicemente superare il limite di velocità imposto.

Solitamente, le multe arrivano a chi ha commesso un’infrazione mentre stava guidando un veicolo come un’auto o un motorino: raramente si sente parlare di multe date a veicoli che non possiedono una targa e, quindi, non sono ben riconoscibili, o almeno non è semplice attestare la loro proprietà.

Eppure, in alcune zone d’Italia, da un po’ di tempo i vigili stanno multando un veicolo molto noto: stanno multando tantissimi monopattini elettrici. Ecco come mai.

Monopattini elettrici, l’aumento delle multe

In queste ultime settimane, soprattutto a Verbania, splendida località piemontese a pochi passi dal Lago Maggiore, i vigili urbani stanno staccando tantissime multe verso i proprietari di monopattini elettrici. Questo veicolo è diventato molto popolare nel corso degli ultimi anni e sempre più persone lo stanno acquistando.

Inizialmente, è arrivato in Italia come veicolo da noleggiare tramite app e, quindi, pagare per il solo tempo utilizzato. Poi, però, molte persone si sono rese conto che è più comodo di altri veicoli e quindi hanno cominciato a comprarlo direttamente per uso personale. Va più veloce di una bicicletta ed è più piccolo, quindi più comodo da trasportare. Inoltre, come la bici, non inquina.

Nonostante il monopattino elettrico abbia tante qualità, quando lo guidi devi fare attenzione a rispettare il Codice della strada o potresti prendere una multa.

Monopattini elettrici, le infrazioni più comuni

Per quanto siano dei mezzi ecologici e utili, a volte i monopattini elettrici sono un pericolo per la sicurezza, per questo soprattutto a Verbania sono aumentati i controlli. Si è stimato che a bordo di questo veicolo, si commettono circa venti infrazioni. Le più comuni sono mancato utilizzo del casco per i minori di 18 anni, mancato utilizzo del giubbotto catarifrangente in caso di transito notturno o guida tenendo una sola mano sul manubrio.

Altre persone sono state multate dopo essere state scoperte a guidare un monopattino elettrico in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Dopo questi controlli, si può affermare che c’è ancora poca consapevolezza sul corretto utilizzo di questo veicolo.