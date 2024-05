Bonus, ne è appena arrivato un altro da 460€ | Te lo hanno già caricato su questa carta blu: controlla immediatamente la lista

Non tutti lo sanno ma vi è un nuovo bonus da 460€ a disposizione del cittadino e che ti caricano direttamente sulla carta blu.

Complice quanto sta accadendo nel mondo e l’inflazione ormai alle stelle, il costo della vita è aumentato in modo esponenziale. Le spese sono sempre più alte sia per quanto riguarda i generi alimentari, sia per la corrente elettrica che per il carburante.

Una situazione che pesa sul portafoglio delle famiglie e ci sono ormai milioni di persone che con difficoltà arrivano a fine mese e sono spesso costrette a fare delle rinunce o dei sacrifici maggiori.

Per questo motivo sono stati pensati tutta una serie di bonus per aiutare chi è in difficoltà e di recente è stato introdotto un nuovo aiuto in tal senso.

Famiglie in difficoltà: l’ultimo bonus da 460€

Nel corso degli ultimi anni, il Governo ha messo a disposizione dei cittadini alcuni bonus che sono in grado di aiutare le famiglie in difficoltà e che faticano ad arrivare a fine mese. Un esempio in tal senso è il Reddito di cittadinanza trasformato poi nel noto reddito di inclusione. Non è però finita qui perché di recente è stato introdotto un nuovo aiuto economico a favore delle famiglie e che prevede un bonus di circa 460€.

Nel dettaglio stiamo parlando della Social Card “Dedicata a te” ossia un aiuto economico per quelle famiglie che possiedono un ISEE inferiore ai 15 mila euro. Questo bonus viene messo a disposizione dei cittadini per comprare beni di prima necessità e per il carburante ma vediamo come fare per ottenerlo.

Social Card “Dedicata a te”: come ottenerla

Come abbiamo detto questa social card è stata formulata per quelle famiglie in difficoltà ed è utile per comprare i beni alimentari di prima necessità. Fanno quindi parte di questa categoria il pane, la pasta, la farina, la carne ed il pesce. Non rientrano in questa categoria invece le bibite, la marmellata oppure i farmaci da banco ed i prodotti per l’igiene personale. È invece inclusa la spesa per i carburanti o in alternativa gli abbonamenti per i mezzi pubblici.

Non è necessario fare richiesta in quanto coloro che ne hanno diritto saranno contattati direttamente dall’INPS o dal proprio Comune di riferimento. Verrà poi stilata una graduatoria in cui avranno la precedenza le famiglie con i figli piccoli o quelle che presentano almeno tre componenti. Non spetta a chi riceve altri sussidi come la NASPI, la Dis Coll e altri tipi di bonus.