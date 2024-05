Ferro da stiro sporco: con il segreto dei nostri avi viene più pulito di prima | Funziona meglio dei prodotti di pulizia e costa due spicci

Se il tuo ferro da stiro è sporco, pieno di incrostazioni e calcare devi provare subito questo rimedio della nonna.

Uno degli elettrodomestici fondamentali per chi si occupa delle faccende domestiche è senza dubbio il ferro da stiro. Questi, grazie alla sua piastra in acciaio, quando è caldo riesce infatti ad eliminare tutte le pieghe dai vestiti così da renderli come nuovi.

Questo elettrodomestico viene utilizzato quindi sui vestiti dopo averli lavati ed asciugati. Bisogna quindi prestare attenzione alla sua tenuta e soprattutto al suo grado di pulizia. Se infatti il ferro da stiro è sporco o incrostato non solo non funziona bene ma rischia di rovinare anche i vestiti.

In tal senso può essere particolarmente utile un rimedio che utilizzavano le nostre nonne per tenerlo pulito e bastano davvero pochi euro.

Ferro da stiro, basta allo sporco e al calcare: il rimedio della nonna

Il ferro da stiro è quindi una parte importante per chi si occupa delle faccende domestiche e di fare il bucato. Tenerlo pulito significa ottenere sempre il risultato migliore per le nostre magliette, i pantaloni o le lenzuola. Se infatti è sporco non solo non stira bene ma rischi anche di macchiare tutto e di dover rifare la lavatrice. Un risvolto che potete scongiurare con un sistema che utilizzavano addirittura 50 anni fa.

Il rimedio in questione è molto semplice da mettere in pratica ma soprattutto economico. Bastano infatti pochi e semplici ingredienti ossia 50 ml di acqua distillata, 4 cucchiai di bicarbonato da cucina, 1 pizzico di sale ed il succo di un limone. Vediamo nel dettaglio come utilizzare questi ingredienti.

Come pulire il ferro da stiro: tutti i dettagli

Per quanto riguarda la pulizia esterna del vostro ferro da stiro non dovete fare altro che mettere insieme questi ingredienti e preparare un pastella. Dovete poi cospargere tutta la base del ferro quando è freddo e lasciare riposare tutta la notte. Il mattino successivo dovete solo eliminare la pastella con un panno in microfibra e controllare che non ci siano più residui di sporco.

Per quanto invece riguarda la pulizia interna potete utilizzare l’acido citrico. Dovete riempire il ferro con 10o ml di questo prodotto, accenderlo ed azionare la modalità vapore così da eliminare il calcare che di norma ostruisce i pori. Una volta ottenuto il risultato sperato, dovete eliminare il liquido in eccesso. Fatto questo non vi resta che provare il nostro ferro da stiro su qualche capo e scoprire quindi se il nostro rimedio ha fatto effetto.