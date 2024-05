Bancomat, tieni premuto questo tasto e prelevi anche senza carta | Non è uno scherzo, ti salva quando dimentichi il portafoglio

Da adesso ci sarà la possibilità di prelevare denaro senza immettere le propria carta: ecco il procedimento.

Oggi la maggior parte degli italiani possiede una carta di credito o debito associata ad un conto bancario o postale. Anche se al giorno d’oggi i contanti sono sempre meno utilizzati per le tradizionale transazioni quotidiane, a volte si rilevano ancora necessari.

Per questa ragione ci si reca ad un ATM dove si inserisce la propria carta e si preleva la quantità di denaro che si desidera, sempre ovviamente entro i limiti imposti dal medesimo ATM. C’è una modalità però, che molti di essi hanno che permette di effettuare un prelievo senza l’utilizzo della carta.

Un’opzione dunque perfetta, non solo per chi non ce l’ha a portata di mano, ma anche per evitare eventuali truffe o clonazioni, ormai all’ordine del giorno. Basta semplicemente premere un tasto e seguire attentamente la procedura che vi sveleremo qui di seguito.

Come prelevare senza carta

Non c’è alcun dubbio che le carte di credito e di debito vengono utilizzate giornalmente da milioni e milioni di italiani. Non è un caso infatti che la loro popolarità stia crescendo in maniera esponenziale nel nostro Paese, anche se rimane in parte affezionato al contante, almeno lo è più di altri paesi dell’Unione Europea.

Infatti molte persone fanno affidamento agli ATM, ovvero gli sportelli automatici adibiti all’erogazione del denaro e situati tipicamente al di fuori di istituti bancari o postali. Per anni però si è sempre utilizzato lo stesso procedimento di prelievo, che consiste nell’inserimento delle propria carta e nella selezione della quantità di denaro da prelevare. Ora però è possibile optare per un’altra modalità chiamata cardless.

Un’opzione facile e comoda

Avete mai sentito parlare del trucco del tasto 9? Premendo questo tasto in uno dei 7 mila ATM abilitati sparsi in tutta Italia si avrà la possibilità di prelevare denaro senza utilizzare la propria carta di credito o debito. Basterà semplicemente ricorrere all’app PosteID o Bancoposta presente sul proprio cellulare. Non si dovrà fare altro che aprire una delle due app e selezionare l’opzione “Prelievo senza carta”. Quindi si procedere premendo il tasto 9 sulla tastiera dello sportello bancomat.

A questo apparirà sullo schermo un codice QR, che dovrà essere scannerizzato utilizzando l’app. Dopodiché, qualora si abbiano più carte si dovrà selezionare la carta da cui si vuole effettuare il prelievo. Dopo aver inserito l’importo che si desidera prelevare, sarà necessario autorizzare, tramite cellulare, il prelievo tramite impronta o codice personale. Si tratta dunque di una valida e comoda alternativa al tradizionale prelievo.