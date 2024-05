Appena finisci i detersivi non comprarli mai più | Butti via 350€ all’anno, usa questo prodotto prodigioso, lo hai già a casa

Se volete risparmiare 350€ all’anno sulla spesa dei detersivi dovete utilizzare subito questa soluzione: bastano pochi ingredienti.

Pulire la casa fa parte delle attività quotidiane in quanto un ambiente privo di germi scongiura il pericolo di malattie. Inoltre pulire con attenzione alcuni luoghi della casa permette di tenere lontano germi, batteri e soprattutto allunga la vita del nostro arredo.

Tra le attività giornaliere abbiamo per esempio il bucato oppure la pulizia della cucina, del bagno e del pavimento. Inoltre abbiamo per esempio la pulizia del forno che può essere settimanale o in base a quando viene utilizzato.

In tutti i casi bisogna prestare attenzione anche ai prodotti da utilizzare ed in tal senso abbiamo un rimedio davvero economico e alla portata di tutti.

Pulizie in casa: non comprare più i detersivi

Fare il bucato e tenere pulita la casa è quindi un’attività necessaria ma allo stesso tempo costosa. Sul mercato vi sono infatti numerosi prodotti ed alcuni anche specializzati. Abbiamo per esempio il detersivo per i pavimenti poi l’ammorbidente per il bucato ed ancora l’anticalcare per il bagno o il forno. Fare una spesa di detersivi è quindi un vero e proprio salasso considerato l’aumento esponenziale dei prezzi.

Inoltre vi è un secondo aspetto da prendere in considerazione e riguarda quello ecologico. Spesso questi detersivi hanno infatti delle componenti che danneggiano l’ambiente quando vengono utilizzati in grandi quantità. Per questo motivo il consiglio è quello di munirsi di alcuni ingredienti che non solo sono ecologici ma salvano anche il tuo portafogli.

Detersivi fai da te: tre ingredienti utili

Tra i rimedi naturali e meno costosi a disposizione di chi si occupa delle pulizie domestiche troviamo un detergente composto da tre ingredienti. Il primo è il bicarbonato di sodio utile per potenziare il lavaggio del bucato, eliminare i cattivi odori e le macchie più ostinate ma soprattutto per pulire le superfici del bagno o della cucina.

A questo ingrediente principale possiamo poi unire il succo di limone che può agire come un biocida naturale in grado di disinfettare ed eliminare tutti i germi. Oppure è possibile utilizzare l’aceto che si occupa di eliminare i germi e combattere virus e batteri.

Il consiglio però è di evitare questa soluzione per superfici in marmo e parquet ma soprattutto di fare prima una prova su di una zona piccola e poi continuare ad agire sul resto. Attenzione anche a diluire bene ogni ingrediente nell’acqua calda e soprattutto ad eliminare ogni residuo con l’aiuto di un panno in microfibra.