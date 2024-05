Furti in casa, controlla sempre sotto lo zerbino: i ladri lasciano questi segni in codice | Cancellali subito

Attenzione ai segni che i ladri potrebbero lasciare fuori casa tua: controlla subito il tuo zerbino per scongiurare questo pericolo.

Nel corso degli ultimi anni è cresciuto in modo esponenziale il tasso di criminalità e non solo nelle grandi città. I piccoli paesini non sono esenti da questi problemi soprattutto quando parliamo di furti in casa.

Ogni giorno sono numerose le denunce che alcuni poveri malcapitati sono costretti a fare presso le autorità competenti e questo perché vittime di furti. Spesso i ladri approfittano dell’assenza dei padroni di casa, sia per brevi che lunghi periodi, che non si accorgono di nulla se non dopo tanto tempo.

Vi è però un sistema che i ladri usano per riconoscere le case da svaligiare ed uno di questi potremmo riconoscerlo in tempo in modo da anticipare i malviventi.

Furti in casa: come agiscono i ladri

Dai racconti dei poveri malcapitati, in questi anni abbiamo spesso sentito parlare di ladri in azione e soprattutto delle tecniche più utilizzare. In particolare i malviventi conoscono ormai diversi trucchetti per capire quale casa svaligiare e come fare per entrare indisturbati. Tra i sistemi più utilizzati abbiamo quello della bottiglietta di plastica di cui si taglia una parte da usare per aprire la serratura dall’esterno.

Per riconoscere invece quale casa svaligiare esistono ulteriori trucchetti come quella del pezzo di carta o dei fili di colla. Sia la carta che la colla viene posizionata all’altezza della serratura. Se i ladri al ritorno trovano tutto al loro posto, allora vuol dire che i padroni di casa non ci sono. Se invece sia la carta che la colla sono stati rimossi, allora non è possibile entrare in casa. Esiste però un sistema ulteriore per sapere se quella casa può essere svaligiata.

Tecnica della croce: controlla subito sotto lo zerbino

Di recente i malcapitati hanno rivelato di un ulteriore sistema messo a punto dai ladri per scegliere le case da svaligiare e si tratta della tecnica della croce. Dopo un primo sopralluogo per analizzare le abitudini di chi vive in casa, i ladri sono soliti lasciare una o più croci sotto lo zerbino di casa. In alternativa è possibile trovare questi segni anche all’ingresso o nelle vicinanze di casa.

Se quindi notate queste croci ed avete il dubbio possano trattarsi di segnali per eventuali ladri, il consiglio è quello di cancellare tutto nel minor tempo possibile. In questo modo i ladri che arriveranno in un secondo momento si sentiranno confusi e con ogni probabilità torneranno sui loro passi.