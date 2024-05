Ancora non lo sai ma per il rubinetto dell’acqua paghi 3.000€ all’anno | Per toglierti dal groppone questi costi c’è un trucco sconosciuto

Forse non lo sai, ma il rubinetto può essere molto costoso da mantenere nel corso di un anno: ecco perché e che cosa puoi fare per risolvere il problema.

In ogni casa c’è almeno un lavandino, solitamente uno in cucina e uno in bagno. Forse non lo sai, ma mantenere un lavandino sempre ben funzionante può trasformarsi in una spesa molto importante nel corso di circa un anno. Questo perché, per funzionare bene, un lavandino deve essere sempre ben pulito, per evitare infiltrazioni che possano rovinare lo scorrere dell’acqua.

Uno dei peggiori nemici del rubinetto domestico (e in generale di tutti gli oggetti d’acciaio a contatto regolare con acqua e vapore) è il calcare. Il calcare attacca le superfici e con il tempo le rovina. Non parliamo solo di un deperimento “estetico”, ma che poi si può ripercuotere anche sulla salute delle persone che vivono in quella casa.

Le macchie di calcare sono decisamente antiestetiche, ma oltre a questo, un contatto prolungato nel tempo con questa sostanza può diventare dannoso. Mescolandosi con l’acqua, per esempio, potresti finire per ingerirlo durante la doccia, oppure potresti ottenere dei danni ai capelli dopo lo shampoo. Per non parlare, poi, delle spese per tutti i prodotti, la manutenzione e le bollette.

Rubinetto, come sbarazzarsi del calcare e risparmiare 3.000 euro

Secondo i dati dichiarati dell’ISTAT, una famiglia di tre persone spende all’anno circa 3.000 euro per bollette di acqua e gas, prodotti di pulizia e manutenzione straordinaria per sbarazzarsi del calcare o sistemare tutti i danni che questo causa alle superfici domestiche, come per esempio quelle del rubinetto o del soffione della doccia.

Una spesa certamente non indifferente, per questo ormai molte persone decidono di installare un addolcitore d’acqua, che riduce la quantità di magnesio, calcio e metalli vari nell’acqua, abbassando quindi anche il livello di calcare presente in essa.

Rubinetto e calcare, perché installare un addolcitore d’acqua

Un addolcitore d’acqua si rivela un ottimo alleato per ridurre il calcare nell’acqua di casa, arrivando fino a eliminarlo del tutto. Ma come funziona esattamente? L’addolcitore va a modificare direttamente la struttura dell’acqua, trasformando i sali di calcio e magnesio che sono presenti in sali di sodio. Il sodio non si scompone, rimane in soluzione e questo impedisce la formazione di incrostazioni e depositi di calcare.

Inoltre, i vantaggi di un addolcitore d’acqua non finiscono qui. Con l’addolcitore si va a risparmiare sulle bollette, sull’acquisto di detergenti e sulla manutenzione, perché le tubature e gli elettrodomestici durano di più.