Posto di blocco: se ti cuccano 2 volte a fila a fare questa infrazione ti scuoiano con 8.000€ di multa | Non è più ammissibile, ti devi vendere l’auto

Hai una macchina? Assicurati di non commettere mai questa infrazione o possono darti 8.000 euro di multa se ti beccano due volte di fila.

Quando si ottiene la patente e si compra la prima auto, iniziando così a guidare in modo autonomo, è molto importante conoscere tutti gli aspetti del Codice stradale, che magari vengono un po’ trascurati durante gli esami di teoria e pratica. Ogni volta che si commette un’infrazione, si rischia una multa, il cui importo varia a seconda della situazione. Per esempio, se si viene sorpresi a commettere la stessa infrazione due volte di fila, si finisce della recidività e la multa sarà più salata.

Secondo l’articolo 80 del Codice stradale, chiunque circoli con un’auto su una strada pubblica, deve munirsi di assicurazione, inoltre deve sottoporre la macchina periodicamente alla revisione. La revisione è fondamentale, perché di fatto serve per assicurare gli altri che quel veicolo funziona bene e quindi può essere immesso in strada.

Ma che cosa succede, se utilizziamo su suolo pubblico un’auto che non è stata revisionata come richiesto dal Codice stradale? E come funziona una revisione? Quanto dura?

Revisione auto, che cos’è

Innanzitutto, bisogna chiarire che la revisione e il tagliando auto sono due cose diverse. Il tagliando, infatti, è sempre un controllo sulle componenti dell’auto ma, per quanto consigliato espressamente, non è obbligatorio. La revisione invece è obbligatoria e deve essere svolta necessariamente entro delle tempistiche precise.

La revisione controlla che diversi elementi siano in regola, dal punto di vista del funzionamento dell’auto e dell’impatto ambientale del veicolo tramite e emissioni. La revisione controlla che l’impianto frenante e la stabilità della vettura funzionino correttamente, controllando anche luci, clacson, frizione e sistema di pulizia. Inoltre, bisogna controllare che a bordo dell’auto siano presenti cric, triangolo e ruota di scorta. Infine, il controllo verge sullo stato della carrozzeria e la verifica del numero del telaio.

La revisione ha tempistiche che variano a seconda dell’età dell’auto: la prima revisione va effettuata ogni quattro anni dalla prima immatricolazione e poi ogni due. Per farla, un addetto impiega circa 30 minuti.

Revisione auto, tutte le sanzioni del caso: fino a quasi 8.000 euro

La multa per mancata revisione dipende a seconda della situazione, variando da 169 euro a 7.953. I vigili possono multare chi non ha effettuato la revisione anche a un solo giorno dalla scadenza con una multa che va da 169 euro a 679. Questa sanzione raddoppia se il guidatore viene sorpreso a non aver effettuato la revisione per la seconda volta.

L’auto senza revisione non può circolare: se si viene sorpresi a guidare un’auto non revisionata, si ottiene una multa di 1.957 euro e un fermo di 90 giorni. Infine, si rischia una multa da 419 a 1.682 euro in caso di falsa dichiarazione di avvenuta revisione.