Trucco della “porta in faccia”: ovvero come farsi dire sempre di sì | Devi fare al contrario di come hai sempre fatto, è la tecnica del tuo capo al lavoro

Volete persuadere il vostro interlocutore evitando di ottenere un rifiuto? Non dovete fare altro che usare la tecnica della porta in faccia.

L’arte della persuasione nell’ambito comunicativo è più presente di quello che si pensa. Infatti molti di noi la mettono in pratica quotidianamente. A prescindere dall’ambito in cui si applica, rappresenta indubbiamente un’arma molto potente, soprattutto se la si utilizza nel modo giusto.

Esistono infatti diverse tecniche di persuasione ma oggi vogliamo parlavi di una delle più comuni. Avete mai sentito parlare del metodo della porta in faccia? Dal nome può sembrare molto brusca e indiretta ma in realtà non lo è assolutamente.

Il suo nome deriva dall’esperienza dei venditori porta a porta. Ma in cosa consiste esattamente? E soprattutto, è davvero così efficace? Prima di rispondere esploriamo più nel dettaglio il significato di persuasione e il principale obiettivo per il quale viene usata.

Alla scoperta della persuasione

La persuasione, che può avvenire tramite tecniche più o meno implicite, è l’arte di far cambiare idea o atteggiamento ad altri soggetti solo attraverso l’utilizzo di parole o gesti. Quindi l’obiettivo è quello di far avvicinare l’interlocutore allo stato d’animo che desidera il persuasore. Come accennato in precedenza, esistono diverse metodologie di persuasione, che vengono applicate ad altrettanti ambiti.

Quella di cui vogliamo parlarvi oggi riguarda il campo della comunicazione, si parla infatti di persuasione comunicativa. Come si può immaginare però non è semplice mettere in atto questa intrigante arte, a prescindere che venga utilizzata per sedurre una persona o per convincere il cliente a concludere l’affare. Proprio per questa ragione vi introduciamo la tecnica della porta in faccia. Ne avete mai sentito parlare?

La porta in faccia

Esiste una tecnica a dir poco infallibile che permetterà a chiunque di persuadere il proprio interlocutore. Viene chiamata la tecnica della porta in faccia in quanto si basa sul lavoro dei venditori porta a porta. Ma in cosa consiste esattamente? In poche parole il persuasore dovrà inizialmente avanzare alla persone che ha di fronte una proposta che possa essere reputata troppo grande e perché no, irragionevole.

Ovviamente quest’ultima verrà rifiutata ottenendo quindi la famosa porta in faccia, seppur metaforica. Ma è proprio ora che si dovrà fare una seconda richiesta, molto più moderata e vicino alla realtà rispetto alla prima. In questo modo il soggetto che viene persuaso procederà ad effettuare una comparazione tra le due. Così facendo nessuna proposta sembrerà eccessiva. Si tratta di una tecnica perfetta da utilizzare per esempio sul posto di lavoro, magari quando si decide di chiedere al proprio capo un aumento di stipendio.