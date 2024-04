Sì, fai molta più fatica a parcheggiare la macchina oggi di quando hai preso la patente | Ecco perché ti succede questo

Avete notato come sia diventato più complicato far entrare la propria macchina in un parcheggio? Il motivo è molto semplice.

Non c’è alcun dubbio che negli ultimi cento anno il mondo automobilistico abbia fatto passi da giganti, così come molti altri settori, complice la nascita di nuove tecniche e la sempre più crescente volontà di soddisfare le esigenze dei consumatori.

Nel caso dei veicoli a motori, questo ha significato effettuare numerose modifiche nel corso degli anni, come l’introduzione della radio e dell’aria condizionata. Ovviamente sono stati introdotti anche elementi per incrementare la sicurezza del conducente e dei passeggeri, come la cintura e più recentemente l’airbag.

Nel tempo però i progressi nel campo tecnologico così come i gusti delle persone hanno portato anche ad un trasformazione del design degli abitacoli, creandoli più grandi e spaziosi. Basti pensare ad esempio che la Volkswagen Golf, uscita per la prima volta nel 1974, nel giro di mezzo secolo è diventata più grande del 40% rispetto al modello originale.

Il problema dei parcheggi

Come molte persone hanno sicuramente notato, soprattutto quelle di una certa età, le dimensioni delle auto sono notevolmente incrementate negli anni ma non quelle dei parcheggi. Una discrepanza che ha causato non pochi problemi ai cittadini, e questo problema continua ancora oggi, colpendo in particolar modo chi abita in un’area urbana.

Non è raro infatti vedere dei veicoli che sporgono dalle linee che delimitano il parcheggio. Quando si tratta però di aree densamente popolate, è buona norma rispettare sia le zone che vengono condivise dal resto dei residenti che quelle destinate ad un uso privato, destinate quindi ad uno specifico proprietario.

L’etichetta

Quando si tratta di un parcheggio privato, il proprietario ha il diritto di utilizzarlo come e quando vuole, a patto che non oltrepassi le linee di demarcazione del parcheggio. Quindi ogni auto deve rimanere nel proprio posto auto perché altrimenti invaderebbe le aree comuni e impedirebbe al resto dei vicini di utilizzarle.

Le dinne che delimitano un parcheggio dovrebbero essere invase solo ed esclusivamente per aprire le portiere, quando si esce o si entra nell’abitacolo. Nella medesima norma sono inclusi gli specchietti, altri elementi mobili del veicolo. Ovviamente le leggi cambiano di città in città e di paese in paese, e proprio per questa ragione si consiglia di consultare direttamente gli Statuti degli Enti Locali per comprendere nel dettaglio come sfruttare ogni singolo parcheggio e quali delimitazioni questo stesso include.