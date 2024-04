Nuovo Codice della Strada: per questo gesto ignobile si configura “omicidio stradale”, più 7 anni di carcere e la revoca della patente | Sono tantissimi quelli che continuano a farlo

Il nuovo Codice della Strada prevede una multa salatissima e tanti anni di carcere se commetti questo reato: le ultime.

Il Codice della Strada è un insieme di norme pensate per regolare la circolazione su strada di pedoni ed automobilisti. Nel corso degli anni le leggi contenute al suo interno sono cambiate a seconda delle necessità e con il passare del tempo sono divenute anche più stringenti.

Inoltre, nel corso del tempo sono anche state introdotte nuove regole legate anche a necessità nuove come accaduto di recente. Da qualche tempo a questa parte sono infatti state introdotte alcune normative a tutela degli animali che di continuo vengono abbandonati anche in strada.

Leggi più stringenti ma soprattutto pene più severe sono state introdotte anche nell’ultimo aggiornamento ma vediamo cosa sta cambiando.

Codice della Strada: cosa succede a chi abbandona un animale

L’estate è ormai alle porte ed è proprio in questo periodo dell’anno che diviene una consuetudine trovare animali abbandonati. Le famiglie, che hanno voglia di andare in vacanza senza portare il proprio animale anche per questioni di spazi o di hotel, decidono quindi di lasciare l’animale in strada. Un comportamento punito dalla legge con l’articolo 727 del Codice Penale che prevede l’arresto fino ad un anno ed una multa che varia tra i 1.000 ed i 10 mila euro.

Le cose però stanno cambiando e questo grazie ad un emendamento presentato dall’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la tutela dell’ambiente ovvero la revoca della patente per chi abbandona gli animali. L’emendamento è stato già approvato dalla Camera ed è attualmente in discussione al Senato ma vediamo nel dettaglio cosa potrebbe cambiare.

Abbandono di un animale in strada: le nuove regole

Rispetto alla pena già contenuta nel Codice della strada, questo nuovo aggiornamento porterebbe ad un ulteriore inasprimento della pena. In caso di abbandono di un animali si rischia quindi una multa più salata, l’arresto fino a sette anni. Se l’abbandono dell’animale avviene con il proprio veicolo di conseguenza si rischia anche la sospensione della patente per un periodo lungo dai 6 mesi ad un anno.

Vi è poi un altro dettaglio contenuto all’interno di questo nuovo emendamento e riguarda i possibili incidenti legati all’abbandono dell’animale. Se l’abbandono causa un incidente mortale o con prognosi di almeno 40 giorni vi è l’applicazione dell’articolo 589bis relativo all’omicidio stradale o l’articolo 590bis legato invece a possibili lesioni stradali gravi o gravissime.