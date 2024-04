Trappola fai da te per scarafaggi: hai tutto già in casa per iniziare il grande sterminio | Non ne rimane vivo nemmeno uno

Hai un problema di scarafaggi in casa e non sai come liberartene? Abbiamo il sistema che fa per te: così spariranno tutti.

L’estate è ormai alle porte ed in questo particolare periodo dell’anno si è soliti approfittare del caldo e della luce per lunghe passeggiate o per gite all’aria aperta. Questa particolare stagione però proprio per il troppo caldo presenta anche delle controindicazioni.

In questo periodo dell’anno infatti si rischia una vera e propria invasione di scarafaggi o altri insetti. Liberarsene è un vero problema anche perché l’uso di prodotti pensati per queste situazioni sono spesso nocivi per l’ambiente.

Per questo motivo vogliamo adesso proporvi un sistema del tutto naturale ma soprattutto alla portata di tutti ma vediamo di cosa si tratta.

L’estate è alle porte: come gestire l’invasione degli scarafaggi

L’umidità, il caldo e l’afa sono tratti tipici della stagione estiva e sono anche tra le cause principali delle invasioni di animali in casa. Un problema particolarmente fastidioso in quanto questi animali possono essere veicolo di malattie o contaminare cibo e vestiti. Spesso si utilizzano spray o prodotti pensati per questi animali ma che sono allo stesso tempo nocivi per l’ambiente in cui viviamo ma oggi vogliamo proporvi anche dei rimedi fai da te.

La prima cosa che dovete fare è individuare i punti in cui per gli insetti risulta più semplice riprodursi ossia quelli in cui possono trovare facilmente sia cibo che acqua. I luoghi indicati sono quindi la cucina ed il bagno quindi il consiglio è quello di controllare cassetti, credenze, piscina. Fatto questo potete quindi agire sull’invasione.

Scarafaggi in casa, come eliminarli: alcuni rimedi naturali

Oltre ai consueti prodotti presenti sul mercato vi sono anche alcuni rimedi naturali per eliminare gli insetti. La prima cosa che potete fare è utilizzare piante che emanano aromi in grado di tenere gli scarafaggi lontani. In tal senso possono essere utili la menta, la lavanda o gli agrumi come i limoni e le arance. Esiste però anche un rimedio alternativo con un ingrediente presente nelle dispense di tutte le case.

Per poter eliminare gli insetti ed in questo caso gli scarafaggi si può utilizzare anche una miscela fatta con il bicarbonato di sodio, lo zucchero e l’acqua. In questo caso lo zucchero è in grado di attirare questi animali mentre il bicarbonato ha lo scopo di sterminarli. Non vi resta quindi che mettere in pratica questi semplici suggerimenti per provare ad eliminare il problema da casa vostra in tempi brevi.