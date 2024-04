Risparmia il 50% della carta igienica con questo ingegnoso trucco | Non devi più usare il porta rotolo, devi fare così

Vogliamo presentarvi un sistema davvero ingegnoso per risparmiare fino al 50% di carta igienica a casa: i dettagli.

Il prezzo dei beni anche primari è in costante crescita e questo ha sempre un certo peso sui conti delle famiglie quando termina il mese. Per questo motivo si presta particolare attenzione alle offerte quando si va a fare la spesa e poi si evitano gli sprechi quando i prodotti arrivano a casa.

Uno dei beni indispensabili in quanto utilizzata tutti i giorni è la carta igienica. Nel corso degli ultimi anni anche il prezzo dei rotoli di carta igienica è andato incontro ad un esponenziale aumento ed allo stesso tempo anche il consumo resta particolarmente alto.

Per questo motivo si è sempre alla ricerca di un modo per risparmiare sia sul costo che sul consumo ed in tal senso possiamo proporvi un sistema davvero ingegnoso.

Come risparmiare in casa: il caso della carta igienica

Quando ci si reca al supermercato per fare spesa si presta sempre particolare attenzione al costo dei prodotti. Anche per quanto riguarda la carta igienica ci si mette spesso alla ricerca della giusta offerta in modo da pagare una cifra inferiore per un maggior numero di rotoli. In alternativa però è possibile risparmiare anche quando si è a casa ed in questo caso sul numero di rotoli che si consumano.

In tal senso vi è un sistema davvero ingegnoso e pensato da una mamma australiana che ha deciso di condividere il suo metodo con un gruppo di mamme presenti su Facebook. Nel dettaglio si tratta di un sistema davvero particolare ma soprattutto a costo zero ma vediamo come potete replicarlo a casa.

Carta igienica, come risparmiare il 50%: un metodo davvero ingegnoso

La prima cosa che dovete fare è quindi cercare l’offerta giusta al supermercato. Portato a casa il vostro acquisto, dovete poi prendere un rotolo alla volta e, prima di metterlo all’interno del portarotoli, schiacciarlo quanto possibile fino a fargli perdere la sua forma originale.

Fatto questo potete poi metterlo nel portarotoli ma noterete subito che il rotolo non girerà benissimo ed è proprio questo il trucchetto. In questo modo chi si recherà in bagno avrà più difficoltà nel girare tutto il rotolo e quindi taglierà solo la quantità necessaria senza alcuno spreco. Un metodo pratico, veloce ed appunto economico in modo da scongiurare sprechi.