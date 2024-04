Bonus elettrodomestici: comprali con un mega sconto del 50% grazie alla nuova legge di Bilancio | Devi inviare all’ENEA solo questo foglio e il gioco è fatto

Se avete bisogno di acquistare nuovi elettrodomestici, questo è il momento giusto: potrete ottenerli alla metà del prezzo originale.

A prescindere che si tratti di una lavatrice, una lavastoviglie o una macchina del caffè, si sa, gli elettrodomestici hanno vita breve al giorno d’oggi e perciò milioni di italiani ogni anno si vedono costretti ad acquistarne di nuovi.

Ovviamente sul mercato se ne trovano decine e decine di modelli differenti e ognuno di noi sceglie quello che più rispecchia le proprie esigenze, sia da un punto di vista funzionale che economico. Infatti c’è opta per esempio per un brand meno conosciuto pur di risparmiare qualche soldino.

Ma attenzione, perché dal 2024 le cose sono leggermente cambiate. Moltissime case potranno ottenere elettrodomestici scontati del 50%, a patto però che si rispettino alcuni requisiti. Ma scopriamo più nel dettaglio in cosa consistono e quindi chi di conseguenza può usufruire di questa strepitosa iniziativa.

Bonus Mobili: in cosa consiste

A partire dal 2024 si potrà usufruire del Bonus Mobili, valido per tutto l’anno corrente. Per aderire allo sconto però giocherà un ruolo fondamentale la dichiarazione dei redditi. Infatti i contribuenti avranno la possibilità di detrarre nel 730 gli elettrodomestici, purché acquistati per case in fase di ristrutturazione.

Questo significa che chi rientrare nei sopracitati requisiti potrà ottenere una detrazione sull’IRPEF del 50% per grandi apparecchi che presentino almeno di classe A+. Nel caso di forni e lavasciuga bisogna raggiungere minimo la classe A.

Elettrodomestici inclusi nella detrazione e documenti da presentare

Come accennato in precedenza, l’acquisto di nuovi elettrodomestici consente uno sgravio fiscale pari al 50% sulle spese, Però è stato fissato un limite di spesa oltre il quale non sarà possibile ottenere la detrazione. La cifra non può essere superiore agli 8 mila euro per gli apparecchi comprati nel 2023, mentre per il 2024 la cifra si abbassa a 5 mila euro. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea, quanti e quali sono gli elettrodomestici che possono usufruire del Bonus Mobili? In poche parole, oltre ai grandi elettrodomestici di classe A+ o superiore (es. condizionatori, radiatori, stufe e piastre riscaldanti), sono inclusi lavatrici, forni elettrici, lavasciugatrici e lavastoviglie di classe A o superiore, frigoriferi o freezer di classe F o superiore.

Si ricorda che affinché la richiesta abbia validità, è necessario conservare e presentare al momento della dichiarazione dei redditi una serie di documenti relativi agli elettrodomestici per il quale si richiede la detrazione: fatture o scontrini, la conferma di pagamento, la documentazione relativa alla classe energetica, l’autocertificazione di utilizzo degli elettrodomestici all’interno dell’immobile oggetto di ristrutturazione e la data di inizio dei lavori. Non solo, è fondamentale anche comunicare all’ENEA la classe energetica degli apparecchi acquistati e la loro potenza elettrica assorbita. Attenzione, la comunicazione deve essere inoltrata entro 90 giorni dal pagamento.