Per curare il diabete da ora prendono i funghi allucinogeni | Il nuovo farmaco psichedelico salverà la vita a 800 milioni di persone nel mondo

Un nuovo studio ha dimostrato come i funghi allucinogeni potrebbero aiutare a curare il diabete: ecco il motivo.

Centinaia di milioni di persone in tutto il mondo soffrono di diabete, una malattia che molti sottovalutano ma che ogni anno miete moltissime vittime. Ovviamente ci sono diversi livelli di diabete, ma finora nessuna ricerca è stata in grado di trovare una cura definitiva.

Chi ne soffre segue spesso una terapia farmacologica accoppiata ad uno stile di vita corretto, che prevede una sana alimentazione e un regolare esercizio fisico. Tutto questo però potrebbe presto cambiare. Infatti un recente studio ha dimostrato come questa malattia possa essere trattata attraverso l’assunzione dei funghi allucinogeni.

Negli ultimi anni questi ultimi sono stati implementati a fini terapeutici ma mai per curare il diabete. Il loro effetto potrebbe migliorare le condizioni di salute di milioni di persone. Ma scopriamo più nel dettaglio i risultati dello studio.

Funghi allucinogeni per sconfiggere il diabete

Gli scienziati credono che la sostanza contenuta nei funghi allucinogeni, chiamata psicolibina, possa aiutare in maniera efficace a sconfiggere gli effetti del diabete. Secondo la loro ricerca effettuata, questo composto potrebbe dunque aiutare a prevenire la perdita di cellule critiche del pancreas che producono insulina. Ma cosa rappresenta esattamente la psicolibina?

In poche parole si tratta di un composto psichedelico naturale presente in alcune tiplogie di funghi. Solo negli ultimi anni però si è cominciato a riconoscere il suo potenziale terapeutico, in particolare per le condizioni di salute mentale. In questo particolare studio però, si è preso in esame l’interazione della psicolibina con i recettori della serotonina nel cervello, che sono presenti anche nel pancreas. Questi ultimi aiutano a regolare la produzione e il rilascio di insulina, un processo che può essere interrotto qualora sia presente il diabete.

I risultati

Il diabete è disturbo che colpisce sempre più persone. Secondo alcune stime, saranno ben 783 milioni le persone che verranno colpite da questa malattia entro il 2045. Secondo la ricerca che ha preso in analisi gli effetti dei funghi allucinogeni sul diabete, si è scoperto che un microdosaggio potrebbe avere effetti positivi per le persone diabetiche o con sindrome pre-diabetica.

Bisogna però sottolineare che si tratta di uno dei primi studi fatti in questo campo ma ciò non toglie che questi risultati sono stati sufficienti per aprire la strada a nuovi studi nel medesimo settore. Finora le analisi fatte sono state effettuate sugli animali e in condizioni specifiche di stress indotto da glucosio e lipidi elevati, ma i ricercatori pensano che le prossime ricerche potranno effettivamente confermare gli effetti benefici che la psiolocibina ha sugli umani.