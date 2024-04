Calamite: staccale subito, non mettono a rischio solo la funzione del tuo frigo | Mandano in tilt questa tecnologia

Se avete delle calamite attaccate al frigorifero dovete toglierle subito: mettono a rischio tutta la tecnologia che avete in casa.

Non è insolito quando si entra nella cucina di una casa trovare il frigo completamente coperto dalle calamite. Queste infatti sono spesso un modo per decorare casa oppure vengono usate per testimoniare i tanti viaggi ed i luoghi in cui le persone hanno trascorso anche qualche ora.

Le calamite sono particolari in quanto fatte con materiali magnetici e per questo sono in grado di restare attaccate a superfici fatte di metallo senza ulteriori supporti. Per questo motivo sono tra i ricordi ed i regalini più indicati e comprati dai turisti.

A quanto pare però le calamite non sono la soluzione giusta non solo per il frigo ma anche per gli altri supporti tecnologici presenti in casa ma vediamo il motivo.

Calamite sul frigo: una vera tradizione italiana

Come abbiamo detto le calamite sono tra gli oggetti più venduti dai negozianti ai turisti che sono alla ricerca di un ricordino classico per i loro viaggi. Le calamite riprendono infatti alcuni dei luoghi simbolo delle città e spesso riportano anche il nome specifico del posto. Con il passare degli anni le persone sembrano non poterne fare a meno ma soprattutto è divenuta una consuetudine applicarle al frigo.

Spesso ne puoi trovare decine e decine , così tante da coprire l’intero frigo ma questa non è una buona soluzione. Secondo gli esperti, le calamite sono infatti in grado di interferire con il corretto funzionamento del frigo e non solo in quanto possono avere il loro effetto anche su tutta la tecnologia presente in casa ma vediamo in che modo.

Togli subito le calamite dal frigo: rischi un danno enorme

Secondo quanto riferiscono gli esperti, le calamite sono fatte con materiali magnetici che possono alterare il corretto funzionamento del frigo e quindi apportare dei danni al sistema di raffreddamento ed a quello di controllo della temperatura. Inoltre, le calamite possono danneggiare non solo internamente il frigo ma anche all’esterno in quanto possono rovinare le porte.

Le calamite però possono alterare non solo il frigo ma anche gli altri supporti tecnologici presenti in casa come i cellulari o i computer. Il consiglio è quindi quello di trovare una valida alternativa a questi ricordini e prediligere le care vecchie cartoline che non hanno alcun effetto sul frigo. In alternativa potete anche utilizzare le lavagnette su cui di solito segnare la spesa o gli appuntamenti più importanti.