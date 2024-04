Aereo, le compagnie ora ti pagano l’hotel per spingerti a fare scalo con loro | Trucco per visitare a gratis una città dietro l’altra

Che storia! Se vuoi visitare una città, ora non ti conviene più prenotare un volo diretto: fai uno scalo, la compagnia aerea ti paga l’hotel.

Il mondo dei viaggi è in continua evoluzione, e con esso anche le tendenze e le abitudini dei viaggiatori.

Uno dei segmenti più interessanti e in crescita è quello degli avventurosi passeggeri che, invece di limitarsi a un aeroporto durante una lunga sosta, preferiscono esplorare una città di scalo.

Questa pratica, nota come “scalo turistico”, ha guadagnato popolarità negli ultimi anni, spingendo le compagnie aeree a offrire programmi dedicati per soddisfare questa domanda crescente.

Scopriamo assieme quali soluzioni offrono le varie compagnie aeree con cui è possibile viaggiare.

Una nuova tendenza di viaggio: vantaggi per tutti

Prenotare itinerari con lunghe soste nelle città di scalo è diventato un modo innovativo per sfruttare al massimo il tempo tra un volo e l’altro. Questi “scali turistici” trasformano una semplice sosta in un’opportunità per scoprire nuove destinazioni, assaggiare la cucina locale e immergersi nella cultura del luogo. Le compagnie aeree hanno abbracciato questa tendenza offrendo programmi di scalo che includono una vasta gamma di vantaggi, come hotel gratuiti o scontati, escursioni, trasporti e cibo nella destinazione di scalo. Questo non solo rende l’esperienza più conveniente per i viaggiatori, ma porta anche benefici alle stesse compagnie aeree e alle città di scalo.

Gli scali turistici sono vantaggiosi per tutte le parti coinvolte. I viaggiatori godono di maggiore flessibilità e possono esplorare nuove destinazioni senza costi aggiuntivi significativi. Le compagnie aeree vedono un aumento della clientela, poiché i passeggeri potrebbero optare per voli con scalo anziché diretti solo per approfittare dei programmi di scalo offerti. Inoltre, i paesi di origine dei vettori aerei vedono un aumento del turismo, poiché i viaggiatori possono trascorrere del tempo nelle città di scalo.

Programmi di scalo delle compagnie aeree

Numerose compagnie aeree offrono programmi di scalo che consentono ai passeggeri di esplorare le città di scalo tra un volo e l’altro. Ad esempio, Air Canada ha integrato la possibilità di aggiungere uno scalo nei viaggi internazionali all’interno del suo programma di fedeltà Aeroplan. I passeggeri possono trascorrere da 24 ore a 45 giorni nella città di scalo per un costo aggiuntivo di 5.000 punti Aeroplan per tratta. Altre compagnie come Air France, KLM, China Southern Airlines e Emirates offrono programmi simili che includono pernottamenti gratuiti in hotel, trasporti e altre agevolazioni per i passeggeri in transito. Anche compagnie come Finnair, Iberia, Japan Airlines, SWISS e Turkish Airlines offrono vantaggi simili ai propri passeggeri.

Gli scali turistici offrono ai viaggiatori l’opportunità di vivere esperienze uniche e di esplorare nuove destinazioni anche durante un viaggio di transito. Con programmi ben strutturati e vantaggi convenienti offerti dalle compagnie aeree, questa pratica è destinata a diventare sempre più popolare tra coloro che cercano di sfruttare al massimo ogni momento del proprio viaggio.