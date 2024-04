Comprare casa senza pagarla: il segreto ben custodito dalla Generazione X | La pagano gli altri e tu diventi ricco

Con questo metodo rivoluzionario, i Gen X stanno facendo risalire la tendenza del possesso dell’abitazione… senza pagare nulla.

Per molti acquirenti di case, il sogno di possedere una casa propria può sembrare sempre più distante con l’aumento dei prezzi delle case e dei tassi ipotecari.

Veronica Yam e Dexter Chan, una coppia di fidanzati, hanno sperimentato questa frustrazione dopo quasi due anni di ricerca senza successo.

Tuttavia, anziché arrendersi o ridimensionare le loro aspettative, hanno adottato una strategia innovativa: la house hacking.

Scopriamo come funziona questo rivoluzionario concetto.

House hacking, con questo metodo praticamente non paghi il mutuo

La house hacking, una pratica sempre più diffusa tra i millennial e la Gen Z, implica l’acquisto di una casa più grande con spazio per un inquilino il cui affitto può aiutare a compensare il mutuo. Yam e Chan, dopo aver scoperto che le case nel loro budget iniziale non erano all’altezza delle loro aspettative, hanno deciso di aumentare il loro budget e investire in una casa unifamiliare nel Michigan Park nel Northeast D.C. per $865.000.

Questo approccio non è solo una soluzione personale per Yam e Chan, ma rappresenta anche una tendenza più ampia tra gli acquirenti di case che cercano di rendere l’acquisto di una casa più accessibile. Secondo un sondaggio di Zillow, la maggior parte dei millennial e della Gen Z considera la house hacking come un’opzione valida per diventare proprietari di casa e spera di trasformare la casa in una proprietà d’investimento in futuro. Tuttavia, la house hacking richiede una pianificazione attenta e una comprensione approfondita dei rischi e delle ricompense.

Tutti gli aspetti da considerare se si vuole sfruttare questo trucco

La configurazione ideale varia da caso a caso: alcuni preferiscono affittare una parte della loro casa con un ingresso separato per massimizzare la privacy, mentre altri sono disposti a condividere gli spazi abitativi con gli inquilini. Ad esempio, Villy Iranpur, agente immobiliare, ha optato per una casa unifamiliare con un seminterrato separato che affitta a un inquilino per garantire maggiore privacy. Allo stesso modo, Thai Hung Nguyen e sua moglie avevano inizialmente considerato di affittare il piano inferiore della loro casa a schiera ma hanno poi cambiato idea a causa della mancanza di privacy e della posizione della lavanderia.

La scelta della configurazione giusta è cruciale, ma ci sono anche altre considerazioni importanti da tenere in considerazione. Gli acquirenti di case che intendono fare house hacking devono diventare locatori, il che comporta la selezione attenta degli inquilini, la creazione di contratti di locazione legali e la conoscenza delle leggi e delle normative locali. Inoltre, è importante comprendere gli aspetti finanziari della house hacking. Molti acquirenti possono includere parte del canone di affitto previsto nel calcolo del reddito per qualificarsi per un prestito, ma è essenziale consultare un prestatore per capire appieno le opzioni disponibili. Infine, è cruciale pianificare per i doveri di locatore, compresa la gestione delle bollette, la sicurezza degli inquilini e l’assicurazione adeguata.