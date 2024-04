Se rientri in questa fascia di età hai diritto a 2 bonus da 500€ | Spicciati e ti accreditano tutto sul tuo conto da questo portale

Se rientri in questa fascia di età puoi ottenere subito due bonus dal valore di 500€ ciascuno: ecco come fare richiesta.

Nel corso degli ultimi anni il Governo ha pensato a tutta una serie di Bonus volti ad aiutare i cittadini. Basti pensare agli assegni messi a disposizione per i disoccupati alla ricerca di un impiego oppure a quei bonus volti ad aiutare finanziariamente quelle famiglia costrette a spese impreviste per sistemare casa.

In aggiunta sono stati anche introdotti alcuni aiuti economici per i più giovani e non solo per coloro che non hanno trovato subito un lavoro dopo gli studi. Per esempio alcuni anni fa è stato introdotto il Bonus 18App, pensato appunto per quei giovani che hanno da poco raggiunto la maggiore età.

Un aiuto economico che oggi non esiste più ma al suo posto hanno fatto il loro arrivo due ulteriori aiuti economici ma vediamo di cosa si tratta.

Stop al Bonus 18App: alcune valide alternative

Dallo scorso mese di gennaio non è più disponibile il Bonus 18 App, pensato per tutti quei giovani appena maggiorenni ed impossibilitati a cercare lavoro perché ancora impegnati a scuola. Al suo posto però il Governo ha messo a disposizione ben due ulteriori aiuti ossia la Carta della Cultura Giovani dal valore di 500€ e la Carta di Merito pari ad ulteriori 500€. Possono essere richieste entrambe per un totale quindi di 1000€.

La Carta della Cultura può essere consegnata a chi presenta un ISEE inferiore ai 35 mila euro nell’anno successivo a quello del compimento della maggiore età. Nel 2024 possono quindi fare richiesta tutti coloro che sono nati nel 2005. Per richiederla bisogna essere residenti in Italia o con permesso di soggiorno valido. La Carta di Merito può essere richiesta da chi si diploma entro il 19 esimo anno di età e con una votazione di 100 centesimi o 110 e lode. È spendibile nell’anno dopo il diploma.

Bonus per i neo 18enni fino a mille euro: come fare richiesta

In entrambi i casi per fare richiesta bisogna collegarsi con il portale dedicato ai bonus giovani 2024 e generare il buono scegliendo il settore, il tipo di bene e l’importo. Il buono può essere stampato e presentato in cassa o scaricato e presentato con il relativo QR-Code.

Entrambe le carte si possono usare per comprare libri, CD, quotidiani, biglietti di concerti o spettacoli teatrali ed infine per corsi di lingue. I buoni non possono essere tramutati in denaro quando si arriva al negozio ma, in caso di costo maggiore, questo può essere integrato anche con una relativa somma in denaro.