Lavatrice, pulsante super proibito da ora in avanti: spendi il doppio senza motivo | Devi tapparlo con un cartoncino

Usi spesso la lavatrice? Non usare mai questo programma o rischi di consumare il doppio senza motivo. Ecco che cosa conviene invece.

La lavatrice è senza dubbio uno degli elettrodomestici più diffusi nelle case degli italiani, nonché uno dei più amati. Utilizzarla è semplicissimo e permette di avere dei vestiti puliti nel giro di poco tempo. Se si possiede anche un’asciugatrice (o un modello con l’asciugatrice incorporata), poi non bisogna neanche pensare a stendere il bucato.

Nonostante la sua indubbia utilità, la lavatrice ha anche un difetto molto grande: purtroppo consuma parecchio e il consumo ovviamente aumenta se in concomitanza viene usata anche l’asciugatrice o il programma di asciugatura. Per questo c’è chi preferisce usarla il meno possibile, oppure evitare certi programmi che possono essere più costosi di altri.

Un altro trucchetto consiste nella scelta del momento in cui accendere la lavatrice: generalmente la sera e la notte la lavatrice consuma di meno e vale la stessa cosa durante i fine settimana. Per questo, molte persone preferiscono fare il bucato dopo le sette di sera, così da avere un risparmio annuale di circa il 30% sui consumi dell’elettricità.

Lavatrice, quale programma non usare mai se non vuoi consumare di più

Ovviamente, ci sono programmi della lavatrice che consumano di più di altri. I programmi variano in base alla durata del lavaggio, all’utilizzo di acqua che richiede e ovviamente anche in base alla temperatura dell’acqua. Più l’acqua è calda, più energia occorrerà per riscaldarla e quindi il consumo sarà maggiore.

Per questo, bisognerebbe evitare i programmi che richiedono l’acqua molto calda, per esempio quelli a sessanta o a novanta gradi, che consumano davvero tantissimo. Inoltre, lavare dei vestiti a temperature così elevate potrebbe a lungo andare danneggiarli, facendo perdere il colore o cambiando la forma e la dimensione. Controlla bene sempre le istruzioni di lavaggio prima di procedere.

Lavatrice, i trucchetti per risparmiare sui consumi

Risparmiare sui costi della lavatrice è possibile. Un altro suggerimento, oltre a quello degli orari più convenienti, consiste ovviamente nel fare il bucato solo quando la lavatrice è effettivamente piena. I lavaggi a mezzo carico fanno consumare più energia: meglio un carico rispetto a due mezzi carichi. Puoi usare un foglietto acchiappa-colore se non ti piace l’idea di mescolare tanti colori diversi come nero e bianco.

Inoltre, altri consigli sono scegliere il programma ecologico, che fa risparmiare parecchio rispetto al lavaggio ordinario e fare delle manutenzioni regolari sulla lavatrice, in modo che funzioni sempre in maniera efficiente. Valuta, infine, di acquistare un modello che consuma meno, come quelli con le classi più alte: per questo ci sono molti bonus a disposizione, come il bonus elettrodomestici o l’ecobonus.