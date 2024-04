Addio detersivi per sempre: fai scorta di questo ingrediente da 70 centesimi | È multiuso: pavimenti, capi d’abbigliamento e lavastoviglie

Puoi dire finalmente basta a quelle folli spese per comprare i detersivi: con soli 0,7 centesimi puoi pulire tutta la tua casa.

Complice la grave crisi economica di questi anni, i prezzi sono notevolmente aumentati. Non solo la benzina o la tecnologia, ma anche il costo dei beni primari ha subito un deciso rialzo. Non solo beni come la pasta, la frutta o la verdura ma anche tutto ciò che serve per la casa.

Pensiamo per esempio all’ammorbidente per lavare il bucato oppure al detersivo per i piatti. Per non parlare poi del costo esorbitante del detersivo per pavimenti oppure per combattere gli aloni o il calcare.

In tal senso però può venire in nostro aiuto un ingrediente che tutti abbiamo in dispensa e che costa davvero poco ma vediamo di cosa si tratta e come possiamo utilizzarlo.

Non comprare più tutti quei detersivi: ti serve un solo ingrediente

Comprare tanti detersivi diversi e che variano a seconda del loro utilizzo può essere un vero salasso per il portafogli. Per questo motivo le famiglie sono sempre alla ricerca di un modo per risparmiare qualcosa. Se siete tra queste famiglie allora dovete leggere con attenzione quello che stiamo per dirvi perché risparmiare è possibile. In dispensa avrete già l’ingrediente necessario o in alternativa lo potete trovare ad un costo davvero basso.

Nel dettaglio stiamo parlando dell’aceto bianco che si trova ormai in tutte le case o in alternativa può essere comprato al supermercato per una modica cifra ossia circa 0,70€ al litro. Si tratta di un ingrediente stupefacente in quanto può essere utile sia quando si fa il bucato oppure quando si lavano i piatti o ancora per pavimenti e per rimuovere il calcare ma vediamo alcuni consigli utili.

Aceto bianco: come usarlo per le pulizie

Come abbiamo detto l’aceto bianco può essere usato in diverse occasioni quando si fanno le pulizie a casa ma vediamo insieme alcuni casi specifici. Se lo volete usare per fare il bucato, allora dovete aggiungere poche gocce di aceto nella lavatrice insieme al detersivo. Per eliminare il calcare invece dovete prima far bollire dell’acqua in una pentola, poi aggiungere l’aceto e usare una spugna per rimuovere tutto.

Attenzione quando lo usate invece per lavare i pavimenti. In questo caso bastano poche gocce diluite in un secchio pieno di acqua. In questo caso l’aceto però presenta una controindicazione in quanto non può essere usato per le superfici in parquet o marmo.