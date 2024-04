Il segreto per risparmiare il 20% di benzina | Non badare al prezzo del carburante, controlla questo valore

Se vuoi risparmiare il 20% sul carburante non fare attenzione al prezzo ma a questo dettaglio in particolare.

Complice l’attuale situazione di alta tensione nella regione del Medio Oriente e considerato l’aumento delle spese, nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un deciso aumento del carburante. Fare benzina è indispensabile soprattutto quando ci si deve recare a lavoro o a scuola ed i mezzi pubblici non sono di grande aiuto.

Per gran parte degli spostamenti ci si affida quindi alla propria auto ed in questi casi si possono avere delle spese folli. Non solo quindi per quanto riguarda il bollo auto o l’assicurazione ma appunto anche fare benzina ha un certo peso sul portafogli.

Per questo motivo gli automobilisti sono ogni giorno alla ricerca del prezzo migliore o di un sistema che permetta loro di risparmiare sul consumo di carburante. Vediamo come fare per risparmiare fino al 20% di benzina.

Benzina troppo cara? Come risparmiare il 20%: un consiglio utile

Gli automobilisti sono ogni giorno alla ricerca di sistemi in grado di diminuire il consumo del carburante e quindi di risparmiare quando si va a fare benzina. Il primo dettaglio da tenere sotto controllo in tal senso è quello relativo alla velocità che deve essere costante ed uniforme. In particolare, il consiglio è quello di tenere la stessa velocità durante tutto il tragitto, di evitare sia brusche frenate che improvvise accelerazioni.

In tal senso il suggerimento è quello di tenere sotto controllo l’andatura ma soprattutto di programmare tutte le possibili frenate e non ridursi quindi all’ultimo secondo. Riuscire ad anticipare una frenata permette infatti all’automobilista di risparmiare fino al 20% di benzina e non è finita qui.

Come risparmiare sul carburante: alcuni suggerimenti

Secondo le analisi di alcuni esperti vi sono modi ulteriori per risparmiare sul consumo del carburante quando ci si trova alla guida. Il consiglio è quello di partire con la prima marcia e passare alla seconda dopo circa 6 metri in quanto in questo modo si può risparmiare fino all’11% del carburante. Inoltre, bisogna prestare attenzione alla pressione delle gomme che sgonfie possono consumare quasi il 4% in più.

Inoltre, occhio al peso del bagagliaio e all’aria condizionata in quanto in entrambi i casi vi è un consumo superiore del carburante. Infine, quando si è fermi si consiglia di spegnere il motore in modo da non consumare ulteriore carburante. Considerata la situazione attuale ed il problema dei prezzi in aumento, il consiglio è quello di provare a mettere in pratica alcuni di questi suggerimenti.