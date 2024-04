Passa la nuova legge europea: dal 7 luglio dovrai avere in macchina questo dispositivo | È obbligatorio in tutti gli aerei

Lo sapevi che secondo l’ultima legge europea, dal 7 luglio su tutte le automobili bisognerà installare questo dispositivo che di solito si trova sugli aerei? Ecco di cosa si tratta.

Di recente, è stato reso noto che in tutti gli Stati che fanno parte dell’Unione Europea entrerà in vigore dal 7 luglio una legge nuovissima e molto importante che riguarda la sicurezza a bordo delle auto. A partire da questa data, infatti, tutte le aziende automobilistiche saranno obbligate a installare un particolare dispositivo su tutte le auto che immetteranno sul mercato.

Le auto compiranno un ulteriore passo avanti verso la sicurezza a bordo, ma è probabile che potrebbe esserci anche un aumento generale dei prezzi, dal momento che questo nuovo dispositivo è costoso. Negli ultimi tempi, infatti, non solo in Italia ma in generale in Europa i governi stanno cercando dei modi per ridurre gli incidenti stradali e per questo stanno rinnovando alcune leggi.

Insieme al rinnovo delle leggi e del codice stradale, contemporaneamente si sta cercando di progettare auto sempre più sicure e a prova di incidente. Per questo, sulla nuova generazione di auto, i guidatori troveranno già installati dispositivi come l’EDR, l’Event Data Recorder, più comunemente noto come “scatola nera”. Sì, proprio la stessa che si trova sugli aerei.

EDR, la scatola nera diventa obbligatoria anche nelle automobili

A partire dal 7 luglio 2024, se comprerai una nuova auto, troverai direttamente installata a bordo l’EDR, l’Event Data Recorder. Questa scatola nera progettata per le automobili funziona come quelle degli aerei: sostanzialmente serve per registrare tutti i dati disponibili prima, durante e dopo un incidente stradale.

Questi dati poi vengono utilizzati per capire bene le dinamiche dell’incidente avvenuto. Allo stesso tempo, l’EDR è in grado di registrare la velocità del motore, l’uso del sistema frenante o dell’acceleratore: quindi, capire se al momento dell’incidente il veicolo stava rallentando o accelerando. Inoltre, l’EDR registra anche se il sistema di airbag si è azionato o meno.

EDR, su quali automobili è obbligatorio

Per legge, l’EDR registra solo questo tipo di dati e non può inviarli a terzi, come per esempio le compagnie assicurative, ma solo alle autorità competenti che dovranno ricostruire l’incidente ed eventualmente trovare i colpevoli. Inoltre, l’EDR non può registrare dati personali e sensibili, come l’identità del conducente.

L’EDR era già diventato obbligatorio il 6 luglio 2022 su tutti i veicoli che ricevevano l’omologazione per la prima volta e venivano venduti all’interno dell’UE dopo quella data. Dal 7 luglio 2024 l’EDR verrà installato su tutte le auto, quindi anche quelle omologate prima del 2022 in Unione Europea.