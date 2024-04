Lavastoviglie, stai alla larga dalle capsule per lavaggio 3 in 1 | Spendi il 30% in più quando puoi ovviare con questo trucco

Lo sapevi che ci sono dei trucchetti per risparmiare sui costi della lavastoviglie? Prova a usare questi semplici ingredienti al posto delle solite capsule 3 in 1.

Certamente, la lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più amati di sempre. Anche se è meno diffusa nelle case degli italiani rispetto a lavatrici e frigoriferi, rimane comunque un oggetto molto utile, che però può anche diventare molto costoso. La lavastoviglie, infatti, anche se permette di risparmiare acqua, consuma molto per quanto riguarda elettricità e prodotti per il lavaggio.

Le lavastoviglie più moderne, però, permettono in realtà di consumare addirittura meno energia grazie a dei sistemi più avanzati che permettono di scaldare l’acqua più velocemente, andando quindi a risparmiare su gas ed elettricità. Si tratta questo di un argomento molto caro a molte famiglie, dal momento che negli ultimi tempi i costi per queste utenze sono aumentati a dismisura.

Ma come risparmiare, non tanto sui consumi delle bollette, ma piuttosto sui prodotti per la pulizia degli oggetti che si infilano nella lavastoviglie? In particolare, ecco che cosa potresti usare al posto del solito sapone o delle solite capsule 3 in 1, che in particolare possono essere molto costose.

Lavastoviglie, alternative economiche alle capsule

Solitamente, dopo aver caricato la lavastoviglie, si procede con l’inserimento del prodotto di pulizia. Può essere un sapone liquido specifico per lavastoviglie (non usare mai quello solito per il lavaggio a mano dei piatti) oppure delle capsule. Le capsule di solito vengono preferite perché, anche se costano forse un po’ di più, sono molto facili da usare (e anche esteticamente molto carine).

Le capsule e il sapone permettono una pulizia a fondo delle stoviglie, ma lo sapevi che puoi ricreare lo stesso effetto anche con dei prodotti alternativi, per di più anche meno costosi? Per esempio, potresti provare a utilizzare insieme del comune sale da cucina e del brillantante. Otterrai stoviglie pulitissime!

Lavastoviglie, qualche trucco per risparmiare

Sale e brillantante sono dei prodotti ottimi per la pulizia delle stoviglie e molto più economici rispetto a sapone e capsule. Altri suggerimenti per risparmiare sui costi della lavastoviglie possono essere diversi. Per esempio, assicurati di accenderla solo quando è veramente carica e cerca di sistemare il tutto nel mondo più intelligente.

Ci sono anche degli orari più convenienti in cui azionarla: come la lavatrice, conviene accendere la lavastoviglie di sera o di notte, solitamente dopo le sette, oppure nel weekend. Oppure, se stai pensando di acquistare direttamente una lavastoviglie nuova, dai un’occhiata a tutti i bonus messi a disposizione dallo Stato, in particolare il bonus mobili ed elettrodomestici o l’ecobonus.