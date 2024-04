Se hai già pagato per viaggiare in questa isola sei in pericolo: ti hanno rubato i soldi | Tutta colpa dell’IA

Sono in molti che vorrebbero andare in vacanza su questa bellissima isola, ma in realtà non esiste. È tutto frutto dell’IA, risultato sconvolgente.



Negli ultimi mesi l’intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante e sono già tanti i settori in cui essa viene impiegata, soprattutto in quelli in cui è fondamentale avere molta creatività.

Oggi, infatti, grazie ai progressi fatti in questo campo è possibile realizzare testi a partire da alcune indicazioni fornite dall’autore, ma anche realizzare immagini tridimensionali a partire da una semplice descrizione del luogo o delle persone che si vuole riportare nelle immagini.

Tutto ciò può rivelarsi un grande aiuto per coloro che hanno bisogno di redigere testi o realizzare immagini realistiche in breve tempo, ma può anche avere dei risvolti negativi.

L’intelligenza artificiale, infatti, se non usata nel modo corretto potrebbe essere usata per truffare le persone meno esperte, che potrebbero cadere in inganno e reputare vere anche immagini che in realtà non lo sono, come quelle dell’isola di Morbella.

Che cos’è l’Isola di Morbella

Negli ultimi giorni sono comparse in rete diverse immagini di un’isola da sogno, con spiagge caraibiche e acque cristalline, che hanno subito catturato l’attenzione di molti utenti, che si sono immediatamente chiesti dove si trovasse un posto simile e come fosse possibile raggiungerlo.

Questa isola prenderebbe il nome di Morbella e si troverebbe tra la Sicilia e la Sardegna, ma in realtà niente di tutto questo corrisponde a verità: l’isola in questione infatti è il prodotto dell’intelligenza artificiale e quindi nella realtà non esiste. Nonostante ciò sono state molte le persone che sono state tratte in inganno, soprattutto quelle straniere, che hanno subito chiesto come si potesse raggiungere l’isola e come fosse possibile prenotare.

Da dove nasce l’Isola di Morbella

Nonostante siano state molte le persone che si sono interessate all’isola di Morbella, chiedendo informazioni circa le modalità di raggiungimento e di prenotazione e la valuta usata, in realtà questa isola non esiste.

A realizzarla è stata l’agenzia Nonsolo.social, che si occupa di realizzare immagini con l’intelligenza artificiale e monitorare quali potrebbero diventare potenzialmente virali. Il successo ottenuto con questa immagine è stato per loro motivo di grande orgoglio e i creativi si sono detti contenti del risultato ottenuto e dell’apporto che l’intelligenza artificiale può dare nella produzione di contenuti per i social.