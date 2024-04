Trucco dello smacchiatore: per pavimenti smaglianti non potrai più farne a meno | La sua nuova funzione è sorprendente

Conoscevi questo trucchetto per avere pavimenti sempre brillanti? Ecco come pulire il tuo spazzolone, il trucco è virale.

Mantenere la propria casa sempre pulita e ordinata è importante, non solo per questioni puramente igieniche, ma anche psicologiche: si sa che in un luogo pulito si vive meglio. Pulire, però, non solo non è sempre facile, ma alla fine può diventare anche molto costoso: alcuni prodotti, infatti, possono avere prezzi anche molto alti.

Inoltre, per pulire bene bisogna anche trovare il tempo necessario per farlo, e questo non sempre è facilissimo, considerando i ritmi frenetici della vita moderna. Per questo, chi può permetterselo, magari preferisce affidarsi a un professionista, così da ritrovarsi un ambiente perfettamente pulito una volta che si torna a casa.

Per chi invece preferisce pulire personalmente può usare questo trucchetto, che negli ultimi tempi è diventato virale sui social. Ecco cosa puoi usare per pulire i tuoi attrezzi per la pulizia domestica, in particolare lo spazzolone per i pavimenti.

Pulizie in casa: il trucco per lavare lo spazzolone

Quando si pulisce casa, bisogna essere sicuri non solo di usare i prodotti giusti, ma anche semplicemente gli attrezzi giusti. Questi attrezzi, come spazzoloni, stracci, scope, aspirapolveri eccetera devono ovviamente essere puliti, altrimenti il risultato finale sarà ben poco soddisfacente.

Per pulire lo spazzolone, per esempio, in commercio ci sono centinaia di prodotti diversi, ma hai mai provato a utilizzare semplicemente uno smacchiatore con ossigeno attivo e aceto detergente? Questo non solo pulirà a fondo lo spazzolone, ma non lo consumerà, allungando di fatto la sua vita (e facendoti quindi risparmiare).

Pulire lo spazzolone: lo smacchiatore con ossigeno e aceto

Negli ultimi tempi è andato virale questo trucchetto per la pulizia dello spazzolone per pavimenti (meglio conosciuto come “mocio“, il classico spazzolone formato da cordini di stoffa bianchi e morbidi). Si tratta di creare uno smacchiatore speciale, a base di ossigeno attivo e aceto detergente. Lo puoi produrre semplicemente in casa e i costi sono molto bassi.

Per prima cosa, prendi un secchio, riempilo di acqua calda e poi aggiungi un misurino di ossigeno attivo insieme a una spruzzata generosa di aceto detergente. In seguito, immergi la testa del mocio nell’acqua e lascialo a mollo: già dai primi minuti, noterai che le macchie inizieranno a sparire!

Quando tutte le macchie saranno scomparse e il tuo mocio sarà tornato bianco come appena comprato, strizzalo e butta via l’acqua dal secchio, che ormai sarà diventata scura. Ecco, ora il tuo mocio è di nuovo pronto per pulire alla perfezione i pavimenti.