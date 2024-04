Colazione, se la fai a questo determinato orario i benefici saranno evidenti: l’ho scoperto sulla mia pelle

La colazione è il pasto più importante della giornata: ecco qual è il momento migliore per farla e quali sono i benefici che ne derivano.



Ormai lo sanno tutti, la colazione è il pasto più importante della giornata, necessario non solo per cominciare al meglio un nuovo giorno con le giuste energie, ma anche per fornirci gli apporti nutritivi necessari per mantenere una dieta sana e bilanciata.

La colazione, infatti, è il primo pasto della giornata, quello che ci permette di interrompere il digiuno notturno e ristabilire i livelli di glucosio nel sangue, per favorire l’apporto di energia e vigilanza necessari nel corso della giornata oltre che darci tutte le sostanze nutritive necessarie per mantenerci in buona salute.

Nonostante i benefici di una colazione ricca e salutare siano noti a tutti, ancora in molti faticano a prendere l’abitudine di fare colazione e preferiscono iniziare la giornata a stomaco vuoto.

Questo però può rivelarsi controproducente per il nostro organismo e per il nostro cervello, che necessita di zuccheri e sostanze nutritive sane per iniziare al meglio la giornata e lavorare in modo produttivo.

Qual è l’ora migliore per fare colazione

Fare colazione è un’abitudine molto importante oltre che sana, che permette al nostro organismo di lavorare al meglio e fornisce al nostro cervello gli zuccheri necessari per affrontare una nuova giornata di studio o lavoro.

Non tutti gli orari però sono uguali e ne esistono alcuni in cui fare colazione può apportare ancora più benefici al nostro organismo. A rivelare qual è l’ora migliore per fare colazione sono i nutrizionisti, i quali concordano sul fatto che per ottenere i massimi benefici da questo pasto sia necessario lasciar passare dodici ore tra la fine della cena e la colazione. Pertanto, se ceniamo alle 19.30, sarà bene non fare colazione prima delle 7.30, in modo tale da far passare 12 ore tra un pasto e l’altro. Il motivo è legato al benessere intestinale, in questo modo infatti miglioreremo la nostra salute e anche il metabolismo.

I cibi più indicati per una colazione sana

Se vogliamo cambiare il nostro modo di fare colazione oppure vogliamo prendere questa abitudine, esistono alcuni cibi da prediligere al posto di altri, per iniziare la giornata con il giusto apporto di energie, ma senza risultare appesantiti da una pasto troppo abbondante.

Una colazione ideale, quindi prevede che si mangi uova, pane integrale, porridge, semi di chia, frutti di bosco, fiocchi di latte.