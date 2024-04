Pulizia domestica: per avere la tua casa sempre in ordine ecco l’ingrediente che devi usare tutti i giorni | No, non è il bicarbonato

Per rendere la tua casa pulita e splendente dovresti utilizzare solo questo ingrediente: non si tratta dell’aceto e neanche del bicarbonato. Ecco di cosa si tratta.



Fare le pulizie domestiche può riversarsi un’incombenza piuttosto noiosa e pesante e sono molte le persone che vorrebbero trovare dei metodi e dei prodotti che permettono loro di avere una casa sempre pulita e splendente e allo stesso tempo risparmiare fatica ed energie preziose.

Inoltre, sempre più persone anche quando fanno le pulizie e si occupano di rimettere in ordine la casa ci tengono ad utilizzare prodotti ecologici e che non inquinino l’ambiente circostanze.

Molto spesso, però, reperire questi prodotti non è affatto semplice, dal momento che non li si trova nei supermercati tradizionali e nella grande distribuzione e quando invece si riesce a trovarli, magari in qualche negozio specializzato, il loro prezzo è molto elevato e decisamente superiore rispetto ai detersivi e ai prodotti per l’igiene tradizionali.

Non tutti però sanno che esistono alcuni prodotti di cui tutti dissoniamo nelle nostre case che possono venirci in aiuto e darci una preziosa mano nelle pulizie domestiche, come ad esempio l’acido citrico.

Che cos’è l’acido citrico

Molto spesso quando si tratta di pulizie e faccende domestiche i rimedi delle nonne sono quelli che si rivelano anche più efficaci, oltre che economici, rispetto ai tradizionali prodotti per le pulizie che vengono comunemente utilizzati e venduti al supermercato.

Uno di questi è sicuramente l’acido citrico, che può essere impiegato in diversi modi nelle pulizie domestiche e che può rivelarsi un valido alleato se utilizzato come sgrassatore, ammorbidente per la lavatrice, brillantante per la lavastoviglie e anticalcare.

Come utilizzare l’acido citrico nelle pulizie domestiche

L’acido citrico può essere un valido alleato nelle pulizie domestiche e il suo uso è preferibile persino a quello dell’aceto, ma quando si prepara è bene non dimenticare di adottare alcune precauzioni, come indossare i guanti, evitare il contatto con gli occhi e tenere a portata di mano bilancia e cucchiaio per mescolare il preparato.

Se vogliamo utilizzare l’acido citrico come brillantante per la lavastoviglie bisogna diluire in 100ml di acqua 15 g di acido citrico e mescolare. Dopodiché versare il composto nella vaschetta del brillantante. Se invece vogliamo usare questo prodotto come anticalcare dobbiamo versare 150 g di acido citrico in un flacone spray e aggiungere 1 litro d’acqua dopo potremo utilizzarlo per pulire le superfici incrostate dal calcare.