Sbiancare i denti: con questo metodo svelato da mia sorella puoi dimenticare il dentista | Risparmi 2000 euro

Se vuoi denti bianchi e splendenti prova questo rimedio assolutamente efficace ma low-cost: ti farà risparmiare migliaia di euro!

Il sorriso è senza dubbio il nostro primo biglietto da visita, e preservare lo stato di denti e gengive contribuisce a mantenere una bocca sana e attraente agli occhi del prossimo.

In effetti, i denti risultano fondamentali nel processo di nutrizione, in quanto sminuzzano il cibo e lo rendono immediatamente più digeribile e processabile, evitando l’affaticamento degli altri organi incaricati alla digestione.

Inoltre, e ciò vale ovviamente per il gentil sesso, per sfoggiare al meglio rossetti, gloss e altri prodotti di make-up per labbra è fondamentale impreziosire la bocca con una dentatura sana, brillante e forte. Alcune tonalità, specialmente quelle aranciate o i nude che virano al marrone, hanno infatti la capacità di proiettare aloni giallastri sui denti… E se lo smalto non è in condizioni ottimali, il risultato complessivo può degenerare in un vero disastro!

Uno sbiancamento professionale dal dentista, però, costa in genere dai 100 ai 250 euro, a seconda del trattamento: come evitare questo salasso e sbiancare artigianalmente i denti?

Come sbiancare in casa i denti in pochi passi

È giunto il momento di estrarre il fatidico coniglio dal cilindro. Ebbene, se è vero che mangiare troppa cioccolata (specialmente quella bianca e al latte) può nuocere alla salute della nostra dentatura – nonché alla linea – la polvere di cacao può fungere invece da sbiancante naturale, e rinforza inoltre lo smalto.

Questo alimento, infatti, contiene teobromina, un alcaloide naturalmente presente nelle piante di cacao e nei suoi derivati, e tale sostanza migliora i valori di microdurezza, offrendo inoltre allo smalto una protezione formidabile contro gli agenti aggressivi. Infine, mixando polvere di cacao a del semplice olio di cocco possiamo creare una pasta dentifricia che sbianca e rivitalizza i denti in un batter d’occhio!

Come creare un dentifricio sbiancante con polvere di cacao e olio di cocco

Per preparare in casa questo dentifricio 100% green, ti basta mixare alcuni cucchiai di polvere di cacao con qualche goccia di olio di cocco, e metterne una piccola quantità sullo spazzolino da denti, strofinando poi come di consueto. Vedrai i risultati in pochi giorni, e puoi anche diluire il composto per creare un collutorio efficace e assolutamente delizioso.

Nel giro di un paio d’anni noterai di non dover più ricorrere allo sbiancamento professionale del dentista e, salvo altri problemi di diversa natura, ti ritroverai in tasca un bel gruzzolo, da spendere come più ti aggrada… Ma ovviamente, sorridendo!